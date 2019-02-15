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      Выборы президента Украины: каких нарушений следует ожидать

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      Какие нарушения будут на выборах президента Украины
      Какие нарушения будут на выборах президента Украины / 24 канал

      Самым ожидаемым нарушением на выборах президента Украины будет голосование вместо тех, кто не живет по месту регистрации или находится за границей.

      "Вбрасывание и подделку бюллетеней мы не ожидаем, потому что сейчас это очень сложно, когда у всех есть аксессуары, доступ к интернету. Это уже не 2004 год. Может быть такая проблема – голосование вместо граждан, не проживающих по месту регистрации или которые находятся за рубежом", – сказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, сообщает "Громадское".

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      Такие нарушения заключаются в том, что украинцев, которые не живут по месту регистрации, собирают в "базы данных", а в день голосования перед закрытием избирательного участка вместо этих людей голосуют "неизвестные граждане".

      коли вибори президента України 2019

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Нарушения на выборах
      Источник: 24 Канал
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