Выборы президента Украины: каких нарушений следует ожидать

Самым ожидаемым нарушением на выборах президента Украины будет голосование вместо тех, кто не живет по месту регистрации или находится за границей.

"Вбрасывание и подделку бюллетеней мы не ожидаем, потому что сейчас это очень сложно, когда у всех есть аксессуары, доступ к интернету. Это уже не 2004 год. Может быть такая проблема – голосование вместо граждан, не проживающих по месту регистрации или которые находятся за рубежом", – сказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, сообщает "Громадское".

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Такие нарушения заключаются в том, что украинцев, которые не живут по месту регистрации, собирают в "базы данных", а в день голосования перед закрытием избирательного участка вместо этих людей голосуют "неизвестные граждане".