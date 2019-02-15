Вибори президента України: яких порушень варто очікувати

Найочікуванішим порушенням на виборах президента України буде голосування замість тих, хто не живе за місцем реєстрації або перебуває за кордоном.

"Вкидання і підробки бюлетенів ми не очікуємо, бо зараз це дуже складно, коли у всіх є девайси, доступ до інтернету. Це вже не 2004 рік. Може бути така проблема – голосування замість громадян, які не проживають за місцем реєстрації або перебувають за кордоном", – сказала голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, повідомляє "Громадське".

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Такі порушення полягають у тому, українців, які не живуть за місцем реєстрації, збирають у "бази даних", а в день голосування перед закриттям виборчої дільниці замість цих людей голосують "невідомі громадяни".