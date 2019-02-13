Які найбільші проблеми виборів президента України

Найбільшими проблемами виборів президента України 2019 року є незаконна агітація, тіньові гроші та війна між штабами кандидатів на головну посаду в країні.

"На цих виборах ми можемо побачити близько мільйона громадян, чия робота буде оплачуватись готівкою. Тобто 2 працівники на дільниці – це вже до 60 тисяч людей. Множимо на 5 кандидатів, які можуть забезпечити подібну роботу – ми вже отримаємо кількість громадян, які дорівнюють обласному центру", – пояснив у телеефірі голова ГО "Комітет виборців України" Олексій Кошель, як штаби кандидатів використовують тіньові гроші.

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Незаконна агітація і тіньові кошти – це проблема номер один. Проблема номер 2 – війна між штабами. Я вже бачу, коли штаби один з одним змагаються у кількості фактів порушень про підкуп виборців,

– додав Кошель.

При цьому українські закони про вибори визначають порушення на парламентських та президентських виборах по-різному.

"Закон передбачає, що будь-яка виплата, тобто немає нижньої межі, умовно кажучи, чашка із символікою партії, яку на парламентських виборах ми вважаємо сувеніром, на президентських виборах закон говорить, що це підкуп", – розповів голова "Комітету виборців України".

2 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні робляться спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців, які голосуватимуть за майбутнього президента. Поліція вже відкрила низку кримінальних справ щодо порушень напередодні виборів.

А 10 лютого стало відомо про першу спробу підкупити виборця. Так, у Харкові пенсіонерові запропонували продати його голос на виборах, але чоловік заявив про це до поліції, яка відкрила справу. За фактом спроби підкупу виборця поліція відкрила кримінальне провадження.