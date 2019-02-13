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      Які найбільші проблеми виборів президента України

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      Які найбільші проблеми виборів президента України
      Які найбільші проблеми виборів президента України / Фото з відкритих джерел

      Найбільшими проблемами виборів президента України 2019 року є незаконна агітація, тіньові гроші та війна між штабами кандидатів на головну посаду в країні.

      "На цих виборах ми можемо побачити близько мільйона громадян, чия робота буде оплачуватись готівкою. Тобто 2 працівники на дільниці – це вже до 60 тисяч людей. Множимо на 5 кандидатів, які можуть забезпечити подібну роботу – ми вже отримаємо кількість громадян, які дорівнюють обласному центру", – пояснив у телеефірі голова ГО "Комітет виборців України" Олексій Кошель, як штаби кандидатів використовують тіньові гроші.

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      Незаконна агітація і тіньові кошти – це проблема номер один. Проблема номер 2 – війна між штабами. Я вже бачу, коли штаби один з одним змагаються у кількості фактів порушень про підкуп виборців,
      – додав Кошель.

      При цьому українські закони про вибори визначають порушення на парламентських та президентських виборах по-різному.

      "Закон передбачає, що будь-яка виплата, тобто немає нижньої межі, умовно кажучи, чашка із символікою партії, яку на парламентських виборах ми вважаємо сувеніром, на президентських виборах закон говорить, що це підкуп", – розповів голова "Комітету виборців України".

      2 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні робляться спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців, які голосуватимуть за майбутнього президента. Поліція вже відкрила низку кримінальних справ щодо порушень напередодні виборів.

      А 10 лютого стало відомо про першу спробу підкупити виборця. Так, у Харкові пенсіонерові запропонували продати його голос на виборах, але чоловік заявив про це до поліції, яка відкрила справу. За фактом спроби підкупу виборця поліція відкрила кримінальне провадження.

      коли вибори президента України 2019

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: якими статками володіють кандидати
      сьогодні
      5539
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Порушення на виборах Гроші
      Джерело: 24 канал
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