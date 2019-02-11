Порушення виборчого законодавства: Нацрада висунула звинувачення 3 телеканалам

Нацрада зафіксувала порушення виборчого законодавства в ефірах трьох українських телеканалів. Мовиться про NewsOne, "Макси.TV" та "Інтер".

Так, телеканал NewsOne у період із 30 січня по 3 лютого поширив серію передач, присвячених лише одному із кандидатів у президенти – Юрію Бойку. Загалом вийшло аж 43 серії із загальним хронометражем у 52 хвилини. Окрім цього, від 30 січня по 5 лютого в передачах новин транслювалися сюжети, присвячені висвітленню виборчого процесу в Україні. Їх героєм теж став той самий політик. Діяльність інших кандидатів на телеканалі не висвітлювалася.

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Рекламували Бойка і на "Інтері". Так, телеканал подав у новинному сюжеті передвиборну програму Юрія Бойка.

А ось на телеканалі "Макси.TV" кандидат на пост глави держави Євген Мураєв ще до того, як був офіційно зареєстрований кандидатом у ЦВК, розповідав про свою діяльність як кандидата, що є політичною агітацією.

У Нацраді кажуть, що звернуться із листами до цих телеканалів, щоб отримати роз’яснення про підстави виходу таких матеріалів у ефір мовників.

Окрім цього, у Нацради викликав багато питань показ аудіовізуального твору "Юлія Литвиненко: задаю питання" в ефірі телеканалу "Прямий", оскільки сама журналістка є кандидаткою у президенти.

Також деякі телеканали вже розпочали зловживати таким традиційним порушенням, як неточне оприлюднення результатів соціологічних досліджень. Зокрема, на тому ж таки NewsOne зафіксували оприлюднення результатів соціологічних опитувань, що відбулося без наведення всіх необхідних даних, передбачених законом. Так, не було озвучено метод опитування, точного формулювання питання, замовників і статистичної похибки. Такі самі порушення помітили і на телеканалі "112 Україна".

Нацрада вже мала претензії до Newsone нещодавно. Зокрема, телеканал оштрафували на 96,5 тисяч гривень через наявність в ефірі закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди.