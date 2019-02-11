Нарушение избирательного законодательства: Нацсовет выдвинул обвинения 3 телеканалам

Нацсовет зафиксировал нарушения избирательного законодательства в эфирах трех украинских телеканалов. Говорится о NewsOne, "Макси.TV" и "Интер".

Так, телеканал NewsOne в период с 30 января по 3 февраля распространил серию передач, посвященных только одному из кандидатов в президенты – Юрию Бойко. В общем получилось аж 43 серии с общим хронометражем 52 минуты. Кроме этого, с 30 января по 5 февраля в передачах новостей транслировались сюжеты, посвященные освещению избирательного процесса в Украине. Их героем тоже стал тот самый политик. Деятельность других кандидатов на телеканале не освещалась.

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Рекламировали Бойко и на "Интере". Так, телеканал подал в новостном сюжете предвыборную программу Юрия Бойко.

А вот на телеканале "Макси.TV" кандидат на пост главы государства Евгений Мураев еще до того, как был официально зарегистрирован кандидатом в ЦИК, рассказывал о своей деятельности как кандидата, что является политической агитацией.

В Нацсовете говорят, что обратятся с письмами к этим телеканалам, чтобы получить разъяснения о причинах выхода материалов в эфир вещателей.

Кроме этого, у Нацсовета вызвал много вопросов показ аудиовизуального произведения "Юлия Литвиненко: задаю вопрос" в эфире телеканала "Прямой", поскольку сама журналистка является кандидатом в президенты.

Также некоторые телеканалы уже начали злоупотреблять таким традиционным нарушением, как неточное обнародования результатов социологических исследований. В частности, на том же NewsOne зафиксировали обнародования результатов социологических опросов, что произошло без указания всех необходимых данных, предусмотренных законом. Так, не были озвучены метод опроса, точная формулировка вопроса, заказчики и статистическая погрешности. Такие же нарушения заметили и на телеканале "112 Украина".

Нацсовет уже имел претензии к Newsone недавно. В частности, телеканал оштрафовали на 96,5 тысяч гривен за наличия в эфире призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды.