Нацсовет оштрафовал NewsOne на почти 100 тысяч гривен

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания применил штраф к телеканалу NewsOne в сумме 96,5 тысяч гривен из-за наличия в эфире канала призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды.

В частности, разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях.

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По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, проверка вещания телеканала NewsOne за несколько дней в сентябре 2018 года зафиксировала высказывания, которые имеют нарушения в соответствии с законом "Об информации".

Кроме того, в Национальный совет поступило письмо от СБУ от 17 сентября 2018 года с сообщением о распространении в программах телеканала высказываний, содержащих признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей, а в эфирах систематически используются клише русской пропаганды.

Во время мониторинга телеканала были зафиксированы: отрицание присутствия российских войск на территории Украины, оправдания действий страны-агрессора, направленных против территориальной целостности Украины, формирование представления зрителей об Украине как субъекта агрессии против части собственной территории и т.д.,

– сказал Костинский.

Нацсовет заслушал выводы Независимого медийного совета, в которых независимые эксперты признали нарушения законодательства. В результате этого на телеканал были наложены санкции в виде штрафа. Поэтому вещатель в течение месяца должен уплатить в государственный бюджет 96 530 гривен и в течение двух недель привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства.





Информация о владельцах украинских телеканалов

Верховная Рада 4 октября приняла постановление об обращении к СНБО с просьбой о введении персональных санкций в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои голоса за постановление №9157 отдали 229 нардепов.

Стоит заметить, что руководителем телеканала NewsOne в конце лета стал одиозный Андрей Портнов – первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича. Ранее всеми правами на телеканал владел экс-регионал Евгений Мураев, который будет баллотироваться в парламент в составе новосозданной партии "НАШИ". В сентябре новым владельцем NewsOne стал человек лидера пророссийской ОО "Украинский выбыл", кума президента России Виктора Медведчука – бывший таможенник Тарас Козак.

Что касается телеканала "НАШ", то его вероятный владелец – Евгений Мураев. Канал незаконно появился в украинских телевизорах 7 ноября на месте женского телеканала "Макси-ТВ". То есть в эфире один канал, который имел лицензию на вещание, внезапно поменялся на совершенно другой. Без предупреждений, разрешений и других необходимых юридических процедур, с которых начинается законная работа СМИ.