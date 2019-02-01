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      Увольнение Аласании: что нужно знать о скандале на Общественном

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      Главу Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласанию уволили
      Главу Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласанию уволили / 24 канал

      Председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласанию несколько раз пытались уволить с должности. 31 января таки уволили. В том, почему так произошло и в чем тут скандал – разбирались журналисты 24 канала.

      Кто такой Зураб Аласания?

      Журналист и медиа-менеджер. Родился в грузинском городе Сухуми, с 1982 года живет в Украине. С 1996 года начал регулярное сотрудничество со средствами массовой информации.

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      С 25 марта 2014 года по 1 ноября 2016 – генеральный директор Национальной телекомпании Украины. В апреле 2017 года избран на должность Председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

      Кто его уволил?

      Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Этот орган занимается тем, что присматривает за деятельностью общественного вещателя и определяет направления его деятельности, избирает членов и председателя правления Общественного телевидения, выбирает, кто будет заниматься ревизией Общественного. Все это наблюдательный совет делает на общественных началах, то есть деньги им за это не платят. В состав совета входят восемь представителей фракций и групп парламента и восемь общественных организаций. Руководство наблюдательного совета – председатель, заместитель председателя и секретарь наблюдательного совета.

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      По состоянию на сейчас, председатель Наблюдательного совета НСТУ – Татьяна Лебедева. Она – почетный президент Независимой ассоциации телерадиовещателей, экс-член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Татьяна Лебедева вошла в состав наблюдательного совета НСТУ от общественных объединений и ассоциаций, а именно от сферы журналистики.

      Заместитель председателя наблюдательного совета – Светлана Остапа. Ранее была заместителем шеф-редактора издания "Детектор медиа", заслуженная журналистка, член общественного совета при Комитете по вопросам свободы слова и информационной политики; член общественного совета при Госкомтелерадио, член Комиссии по журналистской этике. В наблюдательный совет делегирована от фракции "Самопомич".

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      Секретарь Наблюдательного совета НОТУ  -Вадим Городской. Он – программный директор ГО "Детектор медиа", общественный деятель, специалист в области адвокации и медиа. Входил в состав Реанимационного пакета реформ.

      О решении относительно досрочного отстранения Аласания от должности председателя правления Общественного вещания стало известно 31 января. Заместитель председателя наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа на своей странице в Facebook написала:

      "Только что Наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления ПАО НСТУ Зурабом Аласанией. 9 за, 3 против".

      Почему уволили Аласанию?

      Вот этого мы не знаем – причины не озвучили, официального обоснования не предоставили, но обещали в ближайшее время обнародовать. Сам Зураб Аласания заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НСТУ во время голосования о досрочном расторжении контракта.

      СМИ со ссылкой на народных депутатов пишут, что инициатором этого вопроса был член наблюдательного совета Вячеслав Козак.

      Кому выгодно это увольнение и связано ли это с выборами?

      На первый взгляд – оно выгодно тому, кто хочет установить свой контроль над вещанием Общественного. Именно по причине непонятности причин, неожиданности голосования сейчас много говорят о том, что это увольнение может быть попыткой введения цензуры накануне выборов президента.

      В частности, одна из существующих версий – решение об увольнении Аласании мотивированное, в том числе, тем, что канал не транслировал форум, на котором президент Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на выборах 2019 года. Вторая – с тем, что именно Аласания отстаивал и отстоял выход на канале программ расследований "Схемы" и "Наши Деньги", которые собирались убрать из эфира. После его увольнения программы, которые могут показать немало интересного об имуществе разных кандидатов в президенты и участников их штабов, легко будет убрать с эфира канала.

      В наблюдательном совете при этом уверяют, что история конфликта между Аласанией и некоторыми членами наблюдательного совета давняя и выливалась в публичную плоскость, вопрос о его увольнении поднимался давно, и то что, его удалось поставить на повестку дня за два месяца до выборов – просто совпадение.

      В конце концов сами члены наблюдательного совета говорят, что голосование выглядело странно и походило на фарс. Более того, есть даже такие, кто предлагает переголосовать этот вопрос открыто.

      Как отреагировали на увольнение работники медиа?

      Неоднозначно. Одни говорят о притеснениях и введении цензуры.

      Есть те, кто наоборот радуется.

      Здесь стоит отметить, что отстранить Аласанию с руководящей должности пытались давно - едва ли не с самого начала его назначения. В частности, в 2017 году с призывом уволить Аласанию выступили бывший заместитель директора "Украинского радио" Роман Чайковский, заслуженные журналисты Украины Валентин Щербачев, Марина Тепленко, Нина Собкович и Светлана Максименко. Они объясняли это тем, что из-за него на Общественном закрыты все военные программы, "уничтожены" почти все программы об искусстве, а региональные телерадиокомпании "развалены".

      Впрочем, как бы ни оценивали журналисты фигуру самого Аласании, большинство соглашаются, что такая форма увольнения и такой способ принятия решения – категорически неправильные.

      Чем он успел отличиться на должности?

      Заработал неоднозначное отношение к себе и своим действиям. Реорганизовал региональные подразделения Общественного. Попадал под критику из-за удивительно организованной трансляции Олимпиад и скандалов на национальных отборах Евровидения. Отстоял выход в эфир многих действительно важных для общества программ расследований. Не позволял давить на общественное телевидение представителям власти. Конкретнее – сформулировать трудно.

      Для чего вообще Украине нужно Общественное телевидение?

      Для того, чтобы украинцы имели медиа, которое максимально независимое от политических и олигархических структур и ориентируется на запросы и вкусы своей аудитории – самих украинцев. Ибо они же и обеспечивают его развитие и функционирование. Пример самой удачной реализации общественного телевидения – британская British Broadcasting Corporation, которую весь мир знает как ВВС. Именно на их стандарты ориентируются не только представители общественного вещания других стран, но и подавляющее большинство журналистов мира вообще.

      К слову, если уж говорить о международном опыте, то на примере Польши мы можем увидеть, как чрезмерное вмешательство власти в деятельность общественного вещателя может стать причиной потери популярности и доверия в обществе. Польское общественное телевидение попало под сильное влияние государства в 2015 году, и уже в 2016 году эксперты начали говорить, что общественное вещание превратилось в исключительного пропагандиста власти, а речь на телевидении стала очень агрессивная.

      Что будет дальше?

      Аласания, с которым наблюдательный совет НСТУ досрочно расторгает контракт, планирует обжаловать это решение в суде. Он будет работать председателем правления Общественного еще две недели, после чего наблюдательный совет назначит временно исполняющего обязанности председателя правления. Известно, что 31 января наблюдательный совет также решил, что временно исполняющим обязанности председателя правления станет Николай Чернотицкий.

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Скандал Журналисты Медиа Зураб Аласания
      Источник: 24 канал
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