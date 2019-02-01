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      Это политическое решение, – член наблюдательного совета Общественного об увольнении Аласании

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      Увольнение Зураба Аласании с поста председателя Общественного является политическим решением
      Увольнение Зураба Аласании с поста председателя Общественного является политическим решением / Фото из открытых источников

      Голосование за увольнение Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания было странным и непонятным, а само решение является исключительно политическим.

      Как рассказал член Наблюдательного совета НОТУ Александр Павличенко, заседание Рады было нелогичным и совсем непонятным "по своему сценарию".

      Читайте также: Аласанию уволили из Общественного: в соцсетях возмутились решением наблюдательного совета

      31 января наблюдательный совет "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" уволил председателя Зураба Аласанию с должности. Решение приняли, несмотря на то, что у Аласании еще не закончился контракт.

      Заседание проходило не по плану. Во время него члены совета проголосовали за вопрос о результатах проведенного внутреннего аудита благотворительного фонда, средства которого направлены для поддержки деятельности Общественного.

      "По результатам рассмотрения данного вопроса были приняты (фактически утверждены рекомендации аудиторов, и в то же время этот материал стал одним из двух оснований, по которым был выдвинут вопрос о непродлении контракта с действующим председателем правления ПАО НСТУ", – отметил Павличенко.

      По мнению члена Наблюдательного совета, это не является основанием для увольнения Аласании, поэтому он должен был бы обжаловать такое решение в суде.

      Он заявил, что вообще не понимает, на каком основании был внесен в повестку дня вопрос о голосовании за прекращение полномочий действующего председателя правления.

      За решение об увольнении Аласании голосовали 12 членов. Трое из них были против, девять – за.

      Вообще вся процедура голосования казалась сперва фарсом, – давайте поставим и проголосуем и снимем наконец этот вопрос как надоедливый, закроем формально, так сказать, – так выглядело по логике. Но результат превзошел для меня самые фантастические предсказания. То, что сначала разыгрывалось, как фарс, получило свершившиеся черты какого-то выполненного плана. Хочу сказать, что политические решения так не принимаются. Здесь говорилось именно о политическом решении, а не о проделанной и предстоящей работе Зураба,
      – подчеркнул Павличенко.

      Что говорит Аласания о своем увольнении? Зураб Аласания рассказал, что во время голосования за его отстранение с должности все происходило "закрыто и секретно". Однако такие действия не стали для него неожиданностью, ведь его давно пытались уволить. Аласания отметил, что его очевидно освободили "перед выборами".

      Кто принимал участие в голосовании за увольнение Аласании с должности? 12 членов Наблюдательного совета Общественного принимали решение о его отстранении. Среди них Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Миський, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Панич, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. Трое из них проголосовали "против", девять – "за".

      Кто такой Зураб Аласания?
      Украинский журналист. 10 апреля 2017 года его избрали руководителем Общественного вещания сроком на 4 года (до 2021 года). Такое решение принял Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. До избрания на эту должность Аласания был гендиректором Национальной телекомпании Украины, однако в 2016 году подал в отставку. Одной из причин своего решения он назвал финансирование проведения Евровидения-2017 из бюджета, предназначенного на общественное вещание в Украине. Одно из последних сообщений Аласания на Facebook-странице посвятил джинсе. Он подчеркнул, что "общественный вещатель – не размещает скрытую рекламу. Никакую – ни коммерческую, ни политическую."

      Теги: Новости Украины Медиа СМИ Журналисты Зураб Аласания Новости политики
      Источник: 24 канал
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