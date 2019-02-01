Це політичне рішення, – член наглядової ради Суспільного про звільнення Аласанії

Голосування за звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення було дивним та незрозумілим, а саме рішення є виключно політичним.

Як розповів член Наглядової ради НСТУ Олександр Павличенко, засідання ради було нелогічним та зовсім незрозумілим "за своїм сценарієм".

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31 січня Наглядова рада "Національної суспільної телерадіокомпанії України" звільнила голову Зураба Аласанію з посади. Рішення прийняли попри те, що в Аласанії ще не закінчився відповідний контракт.

Засідання відбувалося не за планом. Під час нього члени ради проголосували за питання про результати проведеного внутрішнього аудиту щодо благодійного фонду, кошти якого спрямовані для підтримки діяльності Суспільного.

"За результатами розгляду цього питання були ухвалені (фактично затверджені) рекомендації аудиторів, і в той же час цей матеріал став однією з двох підстав, через які було висунуте питання про непродовження контракту з чинним Головою Правління ПАТ НСТУ", – зауважив Павличенко.

На думку члена Наглядової ради, це не є підставою для звільнення Аласанії, тому він мав би оскаржити таке рішення в суді.

Він заявив, що не взагалі розуміє, на якій підставі було внесено до порядку денного питання про голосування за припинення повноважень чинного голови правління.

За рішення про звільнення Аласанії голосували 12 членів. Троє із них було "проти", дев'ять – "за".

Взагалі вся процедура голосування видавалась спершу фарсом, – давайте поставимо і проголосуємо, і знімемо, нарешті це питання, як набридливе, закриємо формально, так би мовити – так виглядало за логікою. Але результат перевершив для мене найфантастичніші передбачення. Те, що спершу розігрувалось, як фарс, набуло доконаних рис якогось виконаного плану. Хочу сказати, що політичні рішення так не приймаються. Тут йшлось саме про політичне рішення, а не про пророблемну і майбутню роботу Зураба,

– наголосив Павличенко.

Що говорить Аласанія про своє звільнення? Зураб Аласанія розповів, що під час голосування за його відсторонення з посади усе відбувалося "закрито і таємно". Проте такі дії не стали для нього несподіванкою, адже його давно намагалися звільнити. Аласанія зазначив, що його очевидно звільнили "перед виборами".

Хто брав участь у голосування за звільнення Аласанії з посади? 12 членів Наглядової ради Суспільного приймали рішення про його відсторонення. Серед них - Тетяна Лебедєва, Світлана Остапа, Вадим Міський, Володимир Яворівський, Тарас Аврахов, Олексій Панич, В'ячеслав Козак, Віктор Таран, Сергій Таран, Наталя Скрипка, Ігор Хохич, Олександр Павличенко. Троє із них було "проти", дев'ять – "за".

Хто такий Зураб Аласанія?Український журналіст. 10 квітня 2017 року його обрали керівником Суспільного мовлення строком на 4 роки (до 2021 року). Таке рішення ухвалила Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. До обрання на цю посаду Аласанія був гендиректором Національної телекомпанії України, проте у 2016 році подав у відставку. Однією з причин свого рішення він назвав фінансування проведення Євробачення-2017 з бюджету, призначеного на суспільне мовлення в Україні. Один з останніх дописів Аласанія на Facebook-сторінці присвятив джинсі. Він наголосив, що "суспільний мовник – не розміщує приховану рекламу. Ніяку – ані комерційну, ані політичну."