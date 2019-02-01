10:02
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 31 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, 31 січня
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР

      Це політичне рішення, – член наглядової ради Суспільного про звільнення Аласанії

      368 Читать новость на русском
      Звільнення Зураба Аласанії з голови Суспільного є політичним рішенням
      Звільнення Зураба Аласанії з голови Суспільного є політичним рішенням / Фото з відкритих джерел

      Голосування за звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення було дивним та незрозумілим, а саме рішення є виключно політичним.

      Як розповів член Наглядової ради НСТУ Олександр Павличенко, засідання ради було нелогічним та зовсім незрозумілим "за своїм сценарієм".

      Читайте також: Аласанію звільнили із Суспільного: у соцмережах обурились рішенню наглядової ради

      31 січня Наглядова рада "Національної суспільної телерадіокомпанії України" звільнила голову Зураба Аласанію з посади. Рішення прийняли попри те, що в Аласанії ще не закінчився відповідний контракт.

      Засідання відбувалося не за планом. Під час нього члени ради проголосували за питання про результати проведеного внутрішнього аудиту щодо благодійного фонду, кошти якого спрямовані для підтримки діяльності Суспільного.

      "За результатами розгляду цього питання були ухвалені (фактично затверджені) рекомендації аудиторів, і в той же час цей матеріал став однією з двох підстав, через які було висунуте питання про непродовження контракту з чинним Головою Правління ПАТ НСТУ", зауважив Павличенко.

      На думку члена Наглядової ради, це не є підставою для звільнення Аласанії, тому він мав би оскаржити таке рішення в суді.

      Він заявив, що не взагалі розуміє, на якій підставі було внесено до порядку денного питання про голосування за припинення повноважень чинного голови правління.

      За рішення про звільнення Аласанії голосували 12 членів. Троє із них було "проти", дев'ять "за".

      Взагалі вся процедура голосування видавалась спершу фарсом, – давайте поставимо і проголосуємо, і знімемо, нарешті це питання, як набридливе, закриємо формально, так би мовити – так виглядало за логікою. Але результат перевершив для мене найфантастичніші передбачення. Те, що спершу розігрувалось, як фарс, набуло доконаних рис якогось виконаного плану. Хочу сказати, що політичні рішення так не приймаються. Тут йшлось саме про політичне рішення, а не про пророблемну і майбутню роботу Зураба,
      – наголосив Павличенко.

      Що говорить Аласанія про своє звільнення? Зураб Аласанія розповів, що під час голосування за його відсторонення з посади усе відбувалося "закрито і таємно". Проте такі дії не стали для нього несподіванкою, адже його давно намагалися звільнити. Аласанія зазначив, що його очевидно звільнили "перед виборами".

      Хто брав участь у голосування за звільнення Аласанії з посади? 12 членів Наглядової ради Суспільного приймали рішення про його відсторонення. Серед них - Тетяна Лебедєва, Світлана Остапа, Вадим Міський, Володимир Яворівський, Тарас Аврахов, Олексій Панич, В'ячеслав Козак, Віктор Таран, Сергій Таран, Наталя Скрипка, Ігор Хохич, Олександр Павличенко. Троє із них було "проти", дев'ять – "за".

      Хто такий Зураб Аласанія?Український журналіст. 10 квітня 2017 року його обрали керівником Суспільного мовлення строком на 4 роки (до 2021 року). Таке рішення ухвалила Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. До обрання на цю посаду Аласанія був гендиректором Національної телекомпанії України, проте у 2016 році подав у відставку. Однією з причин свого рішення він назвав фінансування проведення Євробачення-2017 з бюджету, призначеного на суспільне мовлення в Україні. Один з останніх дописів Аласанія на Facebook-сторінці присвятив джинсі. Він наголосив, що "суспільний мовник – не розміщує приховану рекламу. Ніяку – ані комерційну, ані політичну."

      Теги: Новини України Зураб Аласанія Журналісти ЗМІ Медіа Новини політики
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      сьогодні , 09:30 Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      Яніна Ткачук 1074
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сьогодні , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 882
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      31 січня , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      1066
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 січня , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 332
      Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України
      31 січня , 21:01 Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України
      4046
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук