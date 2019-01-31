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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР

      Аласанію звільнили із Суспільного: у соцмережах обурились рішенню наглядової ради

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      Зураб Аласанія
      Зураб Аласанія / Facebook // Зураб Аласанія

      Колеги зі сфери медіа у соцмережах висловлюють підтримку вже колишньому голові Національної суспільної телерадіокомпанії України Зурабу Аласанії, якого раптово звільнили під час засідання наглядової ради.

      Відомо про звільнення Аласанії стало ввечері 31 січня. Зазначимо, що контракт із Суспільним у нього мав закінчитись у 2021 році. 

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      Відповідно до джерел 24 каналу ініціатором звільнення Зураба Аласанії є український журналіст та член "радикальної" партії Олега Ляшка – В’ячеслав Козак.

      Сам Аласанія зазначив, що засідання наглядової ради відбувалося "закрито і таємно", проте її результати не стали несподіванкою.

      Не те, що зовсім несподівано, – намагалися давно, та й цього разу бюлетені були заготовлені завчасно. Але так, очевидно, перед виборами,
      – вважає він.

      За його словами, жодного офіційного обґрунтування такого рішення немає – його обіцяють озвучити через тиждень. Тим часом виконувача обов'язків голови Суспільного вже призначили. Ним став Микола Чернотицький.

      Колеги ж по цеху і навіть політики виступили на підтримку Аласанії. Зокрема, закликають вимагати поновлення на посаді через суд. Багато хто пов'язує звільненя Аласанії з передвиборчим процесом. 

      Хто такий Зураба Аласанія? Керівником Суспільного мовлення Зураба Аласанію обрали 10 квітня 2017 року строком на 4 роки (до 2021 року). Таке рішення ухвалила Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. До обрання на цю посаду Аласанія був гендиректором Національної телекомпанії України, проте у 2016 році подав у відставку. Однією з причин свого рішення він назвав фінансування проведення Євробачення-2017 з бюджету, призначеного на суспільне мовлення в Україні. Один з останніх дописів Аласанія на Facebook-сторінці присвятив джинсі. Він наголосив, що "суспільний мовник – не розміщує приховану рекламу. Ніяку – ані комерційну, ані політичну."
      зубара аласанія

      Теги: Новини України Скандал Журналісти ЗМІ Медіа Зураб Аласанія
      Джерело: 24 Канал
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