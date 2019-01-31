Аласанию уволили из Общественного: в соцсетях возмутились решением наблюдательного совета

Коллеги из сферы медиа в соцсетях выражают поддержку уже бывшему председателю Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зурабу Аласании, которого внезапно уволили во время заседания наблюдательного совета.

Известно об увольнении Аласании стало вечером 31 января. Отметим, что контракт с Общественным у него должен был закончиться в 2021 году.

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Согласно источникам 24 канала инициатором увольнения Зураба Аласании является украинский журналист и член "радикальной партии Олега Ляшко – Вячеслав Козак.

Сам Аласания отметил, что заседание наблюдательного совета проходило "закрыто и тайно", однако его результаты не стали неожиданностью.

Не то, что совсем неожиданно, – пытались давно, да и в этот раз бюллетени были заготовлены заблаговременно. Но да, очевидно, перед выборами,

– считает он.

По его словам, никакого официального обоснования такого решения нет – его обещают озвучить через неделю. Тем временем исполняющего обязанности председателя Общественного уже назначили. Им стал Николай Чернотицкий.

Коллеги же по цеху и даже политики выступили в поддержку Аласании. В частности, призывают требовать восстановления в должности через суд. Многие связывают уход Аласании с предвыборным процессом.

Кто такой Зураба Аласания?Руководителем Общественного вещания Зураба Аласанию избрали 10 апреля 2017 года сроком на 4 года (до 2021 года). Такое решение принял Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. До избрания на эту должность Аласания был гендиректором Национальной телекомпании Украины, однако в 2016 году подал в отставку. Одной из причин своего решения он назвал финансирование проведения Евровидения-2017 из бюджета, предназначенного на общественное вещание в Украине. Одно из последних сообщений Аласания на Facebook-странице посвятил джинси. Он подчеркнул, что "общественный вещатель – не размещает скрытую рекламу. Никакую – ни коммерческую, ни политическую."

