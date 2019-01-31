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      Назначили временного главу Общественного

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      Назначили временного главу Общественного
      Назначили временного главу Общественного / Фото из открытых источников

      Наблюдательный совет "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" назначил исполняющим обязанности главы Общественного члена правления НСТУ Николая Чернотицкого. Конкурс по отбору нового главы объявят на следующей неделе.

      Член Наблюдательного Совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Алексей Панич сказал, что Николай Чернотицкий не знал назначении до момента принятия решения, пишет "Украинская Правда".

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      Чернотицкий не присутствовал на заседании наблюдательного совета, поэтому пока неизвестно, согласится ли он временно возглавить Общественное.

      Мы назначили одного из членов правления исполняющим обязанности председателя до избрания нового состава правления. Мы назначили Николая Чернотицкого, о чем он не знает, мы с ним не консультировались. По крайней мере не знал до момента решения,
      – сказал Панич.

      Аласания будет исполнять обязанности председателя Общественного еще две недели, с момента уведомления о досрочном расторжении контракта. Когда именно он покинет пост, пока не известно, ведь сначала должны сформировать протокол для вручения.

      Панич сказал, что сам конкурс может длиться от 2 месяцев.

      Когда изберем нового председателя правления, если конкурс пройдет удачно, он предложит свою команду, и с момента избрания этой команды теряет полномочия старая команда,
      – пояснил Панич.

      Николай Чернотицкий — член правления НСТУ, ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.

      Новость дополняется...

      Теги: Новости Украины Журналисты Медиа СМИ
      Источник: 24 Канал
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