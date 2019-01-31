Главу Общественного телевидения Аласанию внезапно уволили с работы

Главу "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" Зураба Аласанию уволили.Увольнение произошло несмотря на то, что у Аласании еще не закончился соответствующий контракт.

"Только что Наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с главой правления ОАО НСТУ Зурабом Аласанией. 9 за, 3 против", – сообщила член Наблюдательного совета Общественного телевидения Светлана Остапа.

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Сам Аласания пока не комментирует увольнение и обещает озвучить свою позицию позже.

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