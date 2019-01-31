Голову Суспільного телебачення Аласанію раптово звільнили з роботи
Голову "Національної суспільної телерадіокомпанії України" Зураба Аласанію звільнили з посади. Звільнення відбулося попри те, що в Аласанії ще не закінчився відповідний контракт.
"Щойно Наглядова рада Суспільного більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. 9 за, 3 проти", – повідомила член Наглядової ради Суспільного телебачення Світлана Остапа.
Сам Аласанія поки що не коментує звільнення з посади та обіцяє озвучити свою позицію згодом.
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Джерело: 24 канал
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