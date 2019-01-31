Звільнення Аласанії: призначено нового тимчасового голову Суспільного телебачення

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України призначила виконувачем обов’язків голови Суспільного члена правління НСТУ Миколу Чернотицького. Конкурс із відбору нового очільника оголосять на наступному тижні.

Член Наглядової Ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Олексій Панич сказав, що Микола Чернотицький не знав про призначення до моменту прийняття рішення, пише "Українська правда".

Читайте також: Як змінилось українське суспільне мовлення за рік існування

Голову Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураба Аласанію звільнили з посади. Звільнення відбулося попри те, що в Аласанії ще не закінчився відповідний контракт.

Чернотицький не був присутнім на засіданні наглядової ради, тому поки невідомо, чи погодиться він тимчасово очолити Суспільне.

Ми призначили одного з членів правління виконуючим обов’язки голови до обрання нового складу правління. Ми призначили Миколу Чернотицького, про що він не знає, ми з ним не консультувалися. Принаймні не знав до моменту рішення,

– сказав Панич.

Аласанія буде виконувати обов’язки голови Суспільного ще два тижні, з моменту повідомлення про дострокове розірвання контракту. Коли саме він покине пост, поки не відомо, адже спочатку мають сформувати протокол, для вручення.

За словами Панича, сам конкурс може тривати від 2 місяців.

Коли оберемо нового голову правління, якщо конкурс відбудеться вдало, він запропонує свою команду і з моменту обрання цієї команди, втрачає повноваження стара команда,

– пояснив Панич.

Хто такий Микола Чернотицький? Він член правління ПАТ "НСТУ", відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури. Чернотицький народився 12 січня 1984 року в місті Мена Чернігівської області. Закінчив Сумський державний університет за фахом інженер електронних систем. У 2008-2010 роках займав посаду комерційного директора ТОВ "Суми Медіа Сервіс". У 2014 році працював радником голови Сумської ОДА, а до 2017 року – генеральним директором Сумської ОДТРК.