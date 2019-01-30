Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками

В Україні набирає обертів президентська гонка. І зараз фейкових новин, які намагаються сіяти хайп та дезінформацію, з'являється більше, ніж звичайно.

Тому кожному з нас важливо дотримуватися інформаційної гігієни, пише Артефакт. Ось 15 простих правил, як це робити.

1. Перевіряйте джерела. Не вірте новинам з першої ліпшої стрічки чи репосту. Пам'ятайте, що фейки поширюються швидше, ніж правда! Довіряйте лише офіційній інформації.

2. Відправляйте сенсаційні новини у "карантин" на деякий час. Цілком вірогідно, що заголовки, що зловили хайп – були фейковими, перебільшеними, а саму новину можуть спростувати вже через пару годин.

3. Менше паніки. Не треба постити "зраду", шукати теорії змови та підбивати друзів до нервування. Зберігайте спокій, паніка ще нікому не допомагала.

Читайте також: Перевіряйте інформацію і спіть спокійно

4. Не потрібно читати одну й ту саму новину різними словами. Не зациклюйтесь. Перепочиньте. Попрацюйте. Візьміть себе в руки.

5. Почитайте нейтральні іноземні ЗМІ. Якщо натикаєтесь на російську пропаганду – краще заблокуйте такий пост, пожалійтеся на нього або спростуйте у коментарях. При цьому, не вступайте у гнівні розмови – адекватної реакції від провокаторів не буде.

6. Не вступайте у політичні дискусії у коментарях з незнайомими людьми. Соцмережі заповнені тролями та ботами, конструктиву з ними не вийде.

7. Відрізняйте думку експертів від думок звичайних людей, любителів теорій змови, емоційних та маніпуляційних висловлювань.

8. Заспокойтеся. Не пишіть у стані афекту. Свої думки теж відправте у карантин на пару годин. Якщо емоції вляглися, а ви все ще хочете опублікувати ту думку – робіть це.

9. Спробуйте заспокоїти близьких, які піддалися паніці. Наприклад, запропонуйте їм почитати блоги про медіаграмотність та маніпулювання нашою думкою через ЗМІ. Нехай зрозуміють, що не все, що ми чуємо з екранів – правда.

10. Не поширюйте сумнівні пости, не репостіть неперевірену інформацію з приводу воєнного стану або ситуації в країні.

11. Поширюйте офіційні оголошення, інформацію з перевірених джерел про можливість допомоги волонтерам, тощо. Намагайтесь не поширювати гучні заяви та гасла політиків.

12. Стежте за оновленнями та можливим спростуванням новин, особливо тих, у які ви повірили та поширили.

13. Якщо ви створюєте контент – не пишіть непідтверджені факти про війну. Навіть якщо дуже хочеться поділитись "сенсацією".

14. Російські ЗМІ – навіть ті, які звуться у них "демократичними" – часто поширюють дезінформацію. Це вони ж писали 25 листопада про "порушення кордонів РФ". Будьте обережні.

15. "Політологам", "політтехнологам", "політекспертам" не можна сліпо довіряти. Їхня незалежність та незаангажованість під великим питанням.