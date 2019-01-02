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      Артем Овдієнко

      Перевіряйте інформацію і спіть спокійно

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      Перевіряйте інформацію
      Перевіряйте інформацію / Нібулон

      В Україні дивна ситуація з інформацією. З одного боку українці запевняють, що не довіряють ЗМІ, бо журналісти продаються політикам. З іншого боку, абсолютно відверті жовті сайти чи ворожі до України телевізійні канали мають шалені рейтинги й чималу популярність серед співітчизників.

      "-Звідки ти це знаєш?
      -Та по телевізору ж сказали, а там брехати не будуть!" – знайома фраза? По телевізору також брешуть і так, що аж гай шумить. Перевіряйте інформацію. Завжди!

      По ту сторону екрану працюють живі люди, які також можуть помилятися. Та набагато гірше, коли помиляються журналісти навмисно, свідомо вводячи своїх глядачів в оману. За це вони дістають непогані гроші, але на додаток псують собі карму і отримують цілковиту недовіру від колег.

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      Абсолютно безглузді, відверто вигадані новини, що їх запускають окремі ЗМІ для дискредитації політичного конкурента (конкурента для власника певного медіа) дуже швидко поширються в соцмережах, передаються буквально з вуст у вуста. Іноді доводиться чути ті нісенітницю десяток разів і думаєш: чи то світ збожеволів, чи ти.

      Скільки разів чули, що карпатські мольфари навіщували Юлії Тимошенко програш, а Україні – мир за два роки? Звідки мольфарівська квасоля, або чорний карпатський кіт знають про Юлію Тимошенко? Ті ж мольфари, за класикою жанру, мають бути відлюдниками, в них точно не мало бути інтернету з можливістю перегляду смішних роликів на YouTube, що нині кожні три хвилини перериваються передвиборчими роликами Юлії Тимошенко…

      Піддавайте сумніву всю інформацію, що нині отримуєте з телевізорів чи інтернету. Не вірте рекламі. Думаю, Ви ж розумієте, що лікар в рекламному ролику медпрепаратів – просто актор у білому халаті? А його слова про роки дослідів й революційність винайдених ліків – рекламний текст, що мав би спонукати вас той медпрепарат купити. І якщо ви це розумієте – прошу, так само ставтеся й до політичних рекламних роликів.

      Наприклад, коли політик каже, що в країні за рік були побудовані стільки-то там кілометрів доріг завдяки його старанням, нам потрібно пам'ятати за чиї гроші він це зробив. Дороги зводили за гроші з держбюджету, який наповнюється податками із наших кишень. Тому, єдина подяка чиновнику  – це за те, що він не вкрав ті гроші.

      Якби високопосадовці чесно казали у своїх зверненнях, що зробили щось для країни, бо не вкрали гроші – тоді б претензій до їхнього передвиборчого ролика не було б жодних. Але ж ті політики просто приписують собі досягнення, до яких навіть і не причетні. Зазвичай єдина їхня заслуга в тому, що вони туди не втручалися, то ж і не змогли усе зіпсувати.

      Ще раз – нікому не вірте. Завжди перевіряйте інформацію!

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Публікації Новини політики ЗМІ Інформаційні технології Податки
      Джерело: 24 Канал
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