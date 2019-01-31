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      "Очевидно, перед виборами": Аласанія прокоментував своє звільнення з посади голови Суспільного

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      Аласанія прокоментував своє звільнення з посади голови Суспільного
      Аласанія прокоментував своє звільнення з посади голови Суспільного / Фото з відкритих джерел

      Зураб Аласанія, якого наглядова наглядова рада Суспільного своїм рішенням 31 січня несподівано звільнила з посади голови ще до закінчення контракту, прокоментував результати голосування. Усе відбувалося "закрито і таємно", проте такі дії не стали несподіванкою.

      У порядку денному такого питання не було, написав Зураб Аласанія на своїй сторінці у Facebook.

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      Він також зазначив, що річний звіт на засіданні так і не заслухали, а тим часом "алергія влади на Суспільне дійшла стадії інтоксикації". 

      "У порядку денному питання не було. За поданням "з голосу" Козака і поправкою Панича – поставили на голосування, зробили голосування "закритим і таємним" та проголосували", – йдеться у дописі.

      Так, у голосуванні брали участь Тетяна Лебедєва, Світлана Остапа, Вадим Міський, Володимир Яворівський, Тарас Аврахов, Олексій Панич, В'ячеслав Козак, Віктор Таран, Сергій Таран, Наталя Скрипка, Ігор Хохич, Олександр Павличенко. Троє із них було "проти", дев'ять – "за".

      Аласанія зазначає, що жодного офіційного обґрунтування такого рішення немає – його обіцяють озвучити через тиждень. Однак, за його словами, несподіванкою воно не стало.

      Не те, що зовсім несподівано, – намагалися давно, та й цього разу бюлетені були заготовлені завчасно. Але так, очевидно, перед виборами,
      – вважає він.

      Аласанія зазначає, що судова боротьба "можлива і навіть обов‘язкова" після офіційного озвучення причини.

      "Звертаюсь до співробітників величезного Суспільного мовника: колеги, кожен з вас працює для глядачів, слухачів і читачів. Продовжуємо робити це, не зважаючи ні на що, кожен на своєму місці" , – підсумував він, додавши, що "Суспільне потребує підтримки – як ззовні, так і всередині".

      Хто такий Зураб Аласанія?Керівником Суспільного мовлення Зураба Аласанію обрали 10 квітня 2017 року строком на 4 роки (до 2021 року). Таке рішення ухвалила Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. До обрання на цю посаду Аласанія був гендиректором Національної телекомпанії України, проте у 2016 році подав у відставку. Однією з причин свого рішення він назвав фінансування проведення Євробачення-2017 з бюджету, призначеного на суспільне мовлення в Україні. Один з останніх дописів Аласанія на Facebook-сторінці присвятив джинсі. Він наголосив, що "суспільний мовник – не розміщує приховану рекламу. Ніяку – ані комерційну, ані політичну."

      Теги: Новини України Новини політики Журналісти ЗМІ Медіа Зураб Аласанія
      Джерело: 24 Канал
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