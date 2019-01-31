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      "Очевидно, перед выборами": Аласания прокомментировал свое увольнение с должности Общественного

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      Аласания прокомментировал свое увольнение с должности председателя Общественного
      Аласания прокомментировал свое увольнение с должности председателя Общественного / 24 канал

      Зураб Аласания, которого наблюдательный совет Общественного своим решением 31 января неожиданно уволил с должности председателя еще до окончания контракта, прокомментировал результаты голосования. Все происходило "закрыто и тайно", однако такие действия не стали неожиданностью.

      В повестке дня такого вопроса не было, написал Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

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      Он также отметил, что годовой отчет на заседании так и не заслушали, а тем временем "аллергия власти на Общественное дошла стадии интоксикации".

      "В повестке дня вопроса не было. По представлению "с голоса" Козака и поправкой Барина – поставили на голосование, сделали голосование закрытым и тайным" и проголосовали", – говорится в сообщении.

      Так, в голосовании принимали участие Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Миськый, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Панич, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. Трое из них были "против", девять – "за".

      Аласания отмечает, что никакого официального обоснования такого решения нет – его обещают озвучить через неделю. Однако, по его словам, неожиданностью оно не стало.

      Не то, что совсем неожиданно, – пытались давно, да и в этот раз бюллетени были заготовлены заблаговременно. Но да, очевидно, перед выборами,
      – считает он.

      Аласания отмечает, что судебная борьба "возможна и даже обязательна" после официального озвучивания причины.

      "Обращаюсь к сотрудникам огромного Общественного вещателя: коллеги, каждый из вас работает для зрителей, слушателей и читателей. Продолжаем делать это, несмотря ни на что, каждый на своем месте" , – подытожил он, добавив, что "Общественное нуждается в поддержке – как снаружи, так и внутри".

      Кто такой Зураба Аласания?Руководителем Общественного вещания Зураба Аласанию избрали 10 апреля 2017 года сроком на 4 года (до 2021 года). Такое решение принял Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. До избрания на эту должность Аласания был гендиректором Национальной телекомпании Украины, однако в 2016 году подал в отставку. Одной из причин своего решения он назвал финансирование проведения Евровидения-2017 из бюджета, предназначенного на общественное вещание в Украине. Одно из последних сообщений Аласания на Facebook-странице посвятил джинси. Он подчеркнул, что "общественный вещатель – не размещает скрытую рекламу. Никакую – ни коммерческую, ни политическую."

      Теги: Медиа Зураб Аласания Журналисты СМИ Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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