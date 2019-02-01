Звільнення Аласанії: що потрібно знати про скандал на Суспільному

Голову правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураба Аласанію кілька разів намагались звільнити з посади. 31 січня таки звільнили. У тому, чому так сталось та у чому тут скандал – розбирались журналісти 24 каналу.

Хто такий Зураб Аласанія?

Журналіст і медіа менеджер. Народився у грузинському місті Сухумі, з 1982 року живе в Україні. З 1996 року почав регулярну співпрацю із засобами масової інформації.

Читайте також: Голову Суспільного телебачення Аласанію раптово звільнили з роботи

З 25 березня 2014 року по 1 листопада 2016 – генеральний директор Національної телекомпанії України. У квітні 2017 року обраний на посаду Голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Хто його звільнив?

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. Цей орган займається тим, що наглядає за діяльністю суспільного мовника та визначає напрями його діяльності, обирає членів та голову правління Суспільного телебачення, обирає, хто займатиметься ревізією Суспільного. Все це наглядова рада робить на громадських засадах, тобто гроші їм за це не платять. До складу ради входять вісім представників фракцій та груп парламенту та вісім громадських організацій. Керівництво наглядової ради – голова, заступник голови і секретар наглядової ради.

Читайте також: Це політичне рішення, – член наглядової ради Суспільного про звільнення Аласанії

Станом на зараз, голова Наглядової ради НСТУ – Тетяна Лебедєва. Вона – почесний президент Незалежної асоціації телерадіомовників, екс-член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Тетяна Лебедєва ввійшла до складу наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій, а саме від сфери журналістики.

Заступник голови наглядової ради – Світлана Остапа. Раніше була заступником шеф-редактора видання "Детектор медіа", заслужена журналістка, член громадської ради при Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики; член громадської ради при Держкомтелерадіо, член Комісії з журналістської етики. У наглядову раду делегована від фракції "Самопоміч".

Читайте також: Аласанію звільнили із Суспільного: у соцмережах обурились рішенню наглядової ради

Секретар Наглядової ради НСТУ – Вадим Міський. Він – програмний директор ГО "Детектор медіа", громадський діяч, фахівець у галузі адвокації та медіа. Входив до складу Реанімаційного пакету реформ.

Про рішення щодо дострокового відсторонення Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення стало відомо 31 січня. Заступниця голови наглядової ради НСТУ Світлана Остапа на своїй сторінці у Facebook написала:

"Щойно Наглядова рада Суспільного більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. 9 за, 3 проти".

Чому звільнили Аласанію?

От цього ми не знаємо – причини не озвучили, офіційного обґрунтування не надали, але обіцяли найближчим часом оприлюднити. Сам Зураб Аласанія заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту.

ЗМІ із посиланням на народних депутатів пишуть, що ініціатором цього питання був член наглядової ради В'ячеслав Козак.

Кому вигідне це звільнення і чи пов’язано це з виборами?

На перший погляд – воно вигідне тому, хто хоче встановити свій контроль над мовленням Суспільного. Саме через незрозумілість причин, несподіваність голосування зараз багато говорять про те, що це звільнення може бути спробою запровадження цензури напередодні виборів президента.

Зокрема, одна із існуючих версій – рішення про звільнення Аласанії мотивоване, в тому числі, тим, що канал не транслював форуму, на якому президент Петро Порошенко заявив, що буде балотуватися на виборах 2019 року. Друга – із тим, що саме Аласанія відстоював і відстояв вихід на каналі програм розслідувань "Схеми" та "Наші Гроші", які збирались прибрати з ефіру. Після його звільнення програми, які можуть показати чимало цікавого про майно різних кандидатів у президенти та учасників їх штабів, легко буде прибрати з ефіру каналу.

У наглядовій раді при цьому запевняють, що історія конфлікту між Аласанією та деякими членами наглядової ради давня і виливалася в публічну площину, питання його звільнення піднімалось давно, і те що, його вдалось поставити на порядок денний за два місяці до виборів – просто збіг.

Зрештою самі члени наглядової ради кажуть, що голосування виглядало дивно і скидалось на фарс. Більше того, є навіть такі, хто пропонує переголосувати це питання відкрито.

Як відреагували на звільнення працівники медіа?

Неоднозначно. Одні говорять про утиски і запровадження цензури.

Є ті, хто навпаки радіє.

Ранее Аласания вообразил канал своим собственным и важные моменты для государства мы искали на других каналах. Совершенно непрофессиональное поведение. И пропаганда на возглавляемом им канале таки была - антигосударственная — Tetiana Kram (@tetiana_kram) January 31, 2019

Тут варто зазначити, що усунути Аласанію із керівної посади намагались давно – чи не від самого початку його призначення. Зокрема, у 2017 році із закликом звільнити Аласанію виступили колишній заступник директора "Українського радіо" Роман Чайковський, заслужені журналісти України Валентин Щербачов, Марина Тепленко, Ніна Собкович та Світлана Максименко. Вони пояснювали це тим, що через нього на Суспільному закриті всі воєнні програми, "знищені" майже всі програми про мистецтво, а регіональні телерадіокомпанії "розвалені".

Втім, як би не оцінювали журналісти постать самого Аласанії, більшість погоджуються, що така форма звільнення і такий спосіб прийняття рішення – категорично неправильні.

Чим він встиг відзначитись на посаді?

Заробив неоднозначне ставлення до себе та своїх дій. Реорганізував регіональні підрозділи Суспільного. Потрапляв під критику через дивно організовану трансляцію Олімпіад та скандали на національних відборах Євробачення. Відстояв вихід в ефір багатьох дійсно важливих для суспільства програм розслідувань. Не дозволяв тиснути на суспільне телебачення представникам влади. Конкретніше – сформулювати важко.

Для чого взагалі Україні потрібне Суспільне телебачення?

Для того, щоб українці мали медіа, яке максимально незалежне від політичних та олігархічних структур та орієнтується на запити і смаки своєї аудиторії – самих українців. Бо вони ж і забезпечують його розвиток та функціонування. Приклад найвдалішої реалізації суспільного телебачення – британська British Broadcasting Corporation, яку весь світ знає як ВВС. Саме на їхні стандарти орієнтуються не лише представники суспільного мовлення інших країн, а й переважна більшість журналістів світу взагалі.

До слова, якщо вже говорити про міжнародний досвід, то на прикладі Польщі ми можемо побачити, як надмірне втручання влади у діяльність суспільного мовника може стати причиною втрати популярності та довіри у суспільстві. Польське суспільне телебачення потрапило під сильний вплив держави у 2015 році, і вже у 2016 році експерти почали говорити, що суспільне мовлення перетворилось на виключного пропагандиста влади, а мова на телебаченні стала дуже агресивна.

Що буде далі?

Аласанія, з яким наглядова рада НСТУ достроково розриває контракт, планує оскаржити це рішення у суді. Він працюватиме головою правління Суспільного ще два тижні, після чого наглядова рада призначить тимчасово виконуючого обов’язки голови правління. Відомо, що 31 січня наглядова рада також вирішила, що тимчасово виконуючим обов’язки голови правління стане Микола Чернотицький.