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      Новый канал скандального Мураева: что с ним не так и почему это важно?

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      Новый канал скандального Мураева: что с ним не так и почему это важно?
      Новый канал скандального Мураева: что с ним не так и почему это важно? / Скриншот с канала "Наш"

      Новый телеканал "Наш" Евгения Мураева может создать серьезные проблемы его владельцу. Почему? Разбирались журналисты 24 канала.

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      Кто такой Евгений Мураев?

      Народный депутат Украины от Партии регионов 7 и 8 созывов. С июня 2016 года стал внефракционным, был главой политсовета партии "За жизнь", однако покинул эту политсилу. Когда-то был владельцем телеканала NewsOne.

      Мураев известен своими украинофобскими взглядами. Назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом", а с началом боевых действий на Донбассе заявил, что это – "гражданский конфликт", отметив, что две стороны получают поддержку от иностранных государств: Украины – со стороны США, а боевики – от России. Выступает против декоммунизации. Комментируя перспективы вступления Украины в НАТО, Мураев утверждал, что там "её не ждут". Также Мураев заявлял, что политзаключенный Олег Сенцов "готовил взрывы и поджоги" и "для части населения" он является террористом. СМИ также писали о том, что Мураев неоднократно высказывал приверженность к России и ее нынешнему руководства на своих страницах в соцсетях.

      Зачем ему новый канал?

      Исходя из названия канала "Наш" – для информационного обслуживания новой политсилы Мураева "Наши".

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      Канал "Наш" появился в украинских телевизорах в 6 утра 7 ноября (на спутнике и в кабельных сетях) на месте нишевого женского телеканала "Макси-ТВ" (Maxxi TV). Причем, он сначала начал вещание, а затем начал реализовывать переформатирование телеканала в расширение сети вещания.

      Юридическое лицо телеканала "Макси-ТВ" – ООО "Наша Прага". По данным единого государственного реестра, она сменила владельца – им стала кипрская компания Demosena Investments Ltd, а конечным бенефициарным владельцем является Владимир Мураев, отец Евгения Мураева.

      Выдержка из госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований

      Руководителем канала является Тигран Мартиросян, бывший исполнительный продюсер канала NewsOne. При этом в эфире транслируются ролики канала, где его директором указана Елена Рудык, которая в прошлом была гендиректором NewsOne.

      Куда делся старый канал Мураева?

      Все еще работает. Просто NewsOne больше не мураевский. В конце августа управление каналом перешло к одиозному адвоката Андрею Портнову, а уже в сентябре новым владельцем ресурса стал человек Медведчука – бывший таможенник Тарас Козак.

      Что не так с этим каналом "Наш"?

      Здесь сразу несколько ответов.

      Во-первых – канал начал работать незаконно. То есть, в эфире один канал, который имел лицензию на вещание, внезапно поменялся на совершенно другой. Без предупреждений, разрешений и других необходимых юридических процедур, с которых начинается работа нормальных СМИ. Как результат – 6 декабря Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение ООО "Наша Прага" за самовольное переформатирования женского телеканала "Макси-ТВ" в информационный телеканал "Наш". Также Нацсовет отказал в переоформлении лицензии компании, которая узаконила переформатирование канала. Компания уже заявила, что обжалует решение в суде.

      Во-вторых, именно этот канал показывает связь Мураева с Россией, в приверженности к которой его давно подозревают. Этот оффшор, который стал владельцем канала – Demosena Investments Ltd (кстати с этого же оффшора начиналась и его история собственности канала NewsOne) и с которого имеет свой гешефт отец Мураева, управляется двумя гражданками Кипра.

      Информация с портала открытых данных OpenCorporates

      Эти киприотки – Елена Папахристодулу Псинтру и Зои Иоанну – управляют еще одним оффшором, который называется Bimersano Services Ltd. Вот эта компания вызывает у нас особый интерес. Этому оффшору принадлежит 9,96% акций российского банка "Промсвязьбанк". Причем владельцем банка, как пишут российские СМИ, оффшор стал в результате каких-то темных и не очень понятных схем.

      Информация с портала открытых данных OpenCorporates

      Именно в этот период, когда оффшор становился владельцем "Промсвязьбанка", правительство России определило "Промсвязьбанк", как опорный банк для осуществления операций по государственному оборонному заказу и большим государственным контрактам. Еще раз: "Промсвязьбанк" обслуживает все финансовые операции Министерства обороны.

      И киприотки Елена Папахристодулу Псинтру и Зои Иоанну – не просто наемные работники юридической фирмы на Кипре, которые обслуживают оффшоры. По словам представителя ОО "Оберега" Вадима Лабаса, эти дамы еще и владельцы оффшора, которому принадлежит российский банк – обе сделали по 500 евро взноса в уставный фонд компании. "Итак, оба этих лица имеют непосредственную связь к финансовым операциям российского Минобороны", – подчеркнул он.

      Сложно себе представить, что правительство России и Минобороны РФ допустили к секретным данным двух киприотов. И вполне понятно, что эти гражданки полностью подконтрольными "фунтами" главной военной структуры России. Ясно, что одна из задач поставленных перед ними – контроль финансирования политического проекта в Украине под названием "Наши",
      – пояснил Лабаса.

      Были ли у Мураева подобные скандалы с имуществом?

      Да. Два года назад журналисты проекта "Наши деньги" доказали, что Мураев и компании его семьи поддерживают уверенные партнерские связи с одним из самых известных беглецов из Украины – бывшим премьером Николаем Азаровым, который сейчас скрывается в России.

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Публикации Статьи Война на Донбассе Российская пропаганда СМИ Евгений Мураев
      Источник: 24 канал
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