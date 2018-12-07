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      Новий канал скандального Мураєва: що з ним не так і чому це важливо?

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      Новий канал скандального Мураєва: що з ним не так і чому це важливо
      Новий канал скандального Мураєва: що з ним не так і чому це важливо / Скріншот з каналу "Наш"

      Новий телеканал "Наш" Євгена Мураєва може створити серйозні проблеми його власнику. Чому? Розбирались журналісти 24 каналу.

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      Хто такий Євген Мураєв?

      Народний депутат України від Партії регіонів 7 та 8 скликань. З червня 2016 року став позафракційним, був головою політради партії "За життя", проте покинув цю політсилу. Колись був власником телеканалу NewsOne.

      Мураєв відомий своїми українофобськими поглядами. Назвав Революцію Гідності "державним переворотом", а з початком бойових дій на Донбасі заявив, що це – "громадянський конфлікт", відзначивши, що дві сторони отримують підтримку від іноземних держав: Україна – зі сторони США, а бойовики – від Росії. Виступає проти декомунізації. Коментуючи перспективи вступу України до НАТО, Мураєв стверджував, що там "на неї не чекають". Також Мураєв заявляв, що політв'язень Олег Сенцов "готував вибухи і підпали" і "для частини населення" він є терористом. ЗМІ також писали про те, що Мураєв неодноразово висловлював прихильність до Росії та її чинного керівництва на своїх сторінках у соцмережах.

      Навіщо йому новий канал?

      Виходячи із назви каналу "Наш" – для інформаційного обслуговування нової політсили Мураєва "Наші".

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      Канал "Наш" з’явився в українських телевізорах о 6-й ранку 7 листопада (на супутнику і в кабельних мережах) на місці нішевого жіночого телеканалу "Максі-ТВ" (Maxxi TV). Причому, він спочатку почав мовлення, а потім почав реалізовувати переформатування телеканалу в розширення мережі мовлення.

      Юридична особа телеканалу "Максі-ТВ" – ТОВ "Наша Прага". За даними єдиного державного реєстру, вона змінила власника – ним стала кіпрська компанія Demosena Investments Ltd, а кінцевим бенефіціарним власником є Володимир Мураєв, батько Євгена Мураєва.

      Витяг з держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

      Керівником каналу є Тигран Мартиросян, колишній виконавчий продюсер каналу NewsOne. При цьому в ефірі транслюються ролики каналу, де його директором вказано Олену Рудік, яка в минулому була гендиректором NewsOne.

      Куди подівся старий канал Мураєва?

      Все ще працює. Просто NewsOne більше не мураєвський. Наприкінці серпня управління мовником перейшло до одіозного адвоката Андрія Портнова, а вже у вересні новим власником ресурсу стала людина Медведчука – колишній митник Тарас Козак.

      Що не так із цим каналом "Наш"?

      Тут одразу кілька відповідей.

      По-перше – канал почав працювати незаконно. Тобто, в ефірі один канал, який мав ліцензію на мовлення, раптово змінився на абсолютно інший. Без попереджень, дозволів та інших необхідних юридичних процедур, з яких починається робота нормальних ЗМІ. Як результат – 6 грудня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження ТОВ "Наша Прага" за самовільне переформатування жіночого телеканалу "Максі-ТВ" на інформаційний телеканал "Наш". Також Нацрада відмовила в переоформленні ліцензії компанії, яка б узаконила переформатування каналу. Компанія вже заявила, що оскаржить рішення в суді.

      По-друге, саме цей канал доводить зв'язок Мураєва із Росією, у прихильності до якої його давно підозрюють. Оцей офшор, який став власником каналу – Demosena Investments Ltd (до речі з цього ж офшору починалась і його історія власності каналу NewsOne) і з якого має свій ґешефт батько Мураєва, управляються двома громадянками Кіпру.


      Інформація з порталу відкритих даних OpenCorporates

      Ці кіпріотки – Єлена Папахрістодулу Псінтру та Зої Іоанну – керують ще одним офшором, який називається Bimersano Services Ltd. От ця компанія викликає у нас особливий інтерес. Цьому офшору належить 9,96% акцій російського банку "Промсвязьбанк". При чому власником банку, як пишуть російські ЗМІ, офшор став внаслідок якихось темних і не дуже зрозумілих схем.

      Інформація з порталу відкритих даних OpenCorporates

      Саме в цей період, коли офшор ставав власником "Промсвязьбанку", уряд Росії визначив "Промсвязьбанк", як опорний банк для здійснення операцій за державним оборонним замовленням і великими державними контрактами. Ще раз: "Промсвязьбанк" обслуговує всі фінансові операції Міністерства оборони.

      І кіпріотки Єлена Папахрістодулу Псінтру та Зої Іоанну – не просто наймані працівники юридичної фірми на Кіпрі, які обслуговують офшори. За словами представника ГО "Оберега" Вадима Лабаса, ці пані є ще і власниками офшору, якому належить російський банк – обидві зробили по 500 євро внеску у статутний фонд компанії. "Отже, обидві ці особи мають безпосередній зв'язок до фінансових операцій російського Міноборони", – наголосив він.

      Складно собі уявити, що уряд Росії та Міноборони РФ допустили до секретних даних двох кіпріотів. І цілком зрозуміло, що ці громадянки є повністю підконтрольними "фунтами" головної військової структури Росії. Ясно, що одне із завдань поставлених перед ними – контроль фінансування політичного проекту в Україні, під назвою "Наші",
      – пояснив Лабас.

      Чи були у Мураєва подібні скандали із майном?

      Так. Два роки тому журналісти проекту "Наші гроші" довели, що Мураєв та компанії його родини мають впевнені партнерські зв’язки з одним з найвідоміших втікачів з України – колишнім прем’єром Миколою Азаровим, який зараз переховується у Росії.

      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Публікації Статті Війна на Донбасі Євгеній Мураєв ЗМІ Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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