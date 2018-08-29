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Одиозный Портнов стал руководителем известного украинского телеканала

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Портнов стал руководителем телеканала NewsOne
Портнов стал руководителем телеканала NewsOne / Фото из открытых источников

Заместитель главы администрации экс-президента Януковича Андрей Портнов принял руководство украинским информационным телеканалом NewsOne сроком на три года.

Об этом сообщил сам политик на своей странице в Facebook.

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Информирую, что позавчера, 27 августа, в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne. Владелец ста процентов уставного фонда компании Владимир Мураев передал мне телеканал в управление сроком на три года. По условиям договора мне, на коммерческих условиях, передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом,
– рассказал Портнов.

По его словам, данное соглашение предусматривает, что в течение этого периода владелец не имеет права вмешиваться в его деятельность или в одностороннем порядке прекратить договор. Если владелец захочет продать канал, по условиям договора он должен приоритетно предложить его Портнову.

Кто такой Андрей Портнов?
Это бывший руководитель юридического департамента предвыборного штаба Юлии Тимошенко. Со 2 апреля 2010 года до конца февраля 2014 года – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины и заместитель (с 24 января 2014 года первый заместитель) главы Администрации Президента Украины. К слову, в БЮТ переход Портнова в команду Януковича восприняли негативно.

После трагических событий Евромайдана он считался одним из причастных к массовым убийствам активистов в центре Киева. Следовательно, 28 февраля 2014 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины с требованием немедленно его задержать. Но зимой того же года он переехал в Россию, где некоторое время скрывался. Сейчас живет в Вене (Австрия) и занимается адвокатской деятельностью.

Теги: Новости Украины Новости политики Евгений Мураев журналисты СМИ
Источник: 24 Канал
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