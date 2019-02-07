Нацрада оштрафувала NewsOne на майже 100 тисяч гривень

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення застосувала штраф до телеканалу NewsOne у сумі 96,5 тисяч гривень через наявність в ефірі каналу закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди.

Зокрема, розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях.

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За словами члена Нацради Сергія Костинського, перевірка мовлення телеканалу NewsOne за декілька днів у вересні 2018 року зафіксувала висловлювання, які мають порушення відповідно до закону "Про інформацію".

Крім того, до Національної ради надійшов лист від СБУ від 17 вересня 2018 року з повідомленням про поширення у програмах телеканалу висловлювань, які містять ознаки прихованого заклику до агресивних дій та програмування агресивної поведінки глядачів, а в ефірах систематично використовуються кліше російської пропаганди.

Під час моніторингу телеканалу, були зафіксовані: заперечення присутності російських військ на території України, виправдовування дій країни-агресора, спрямованих проти територіальної цілісності України, формування уявлення глядачів про Україну як суб'єкта агресії проти частини власної території тощо,

– сказав Костинський.

Нацрада заслухала висновки Незалежної медійної ради, у яких незалежні експерти визнали порушення законодавства. У результаті цього на телеканал було накладено санкції у вигляді штрафу. Тому мовник упродовж місяця має сплатити до державного бюджету 96 530 гривень та впродовж двох тижнів привести діяльність у відповідність до вимог законодавства.



Інформація про власників українських телеканалів

Верховна Рада 4 жовтня ухвалила постанову про звернення до РНБО із проханням про введення персональних санкцій щодо телеканалів "112 Україна" та NewsOne. Свої голоси за постанову №9157 віддали 229 нардепів.



Варто зауважити, що керівником телеканалу NewsOne в кінці літа став одіозний Андрій Портнов – перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича. Раніше всіма правами на телеканал володів екс-регіонал Євген Мураєв, який балотуватиметься до парламенту у складі новоствореної партії "НАШІ". У вересні новим власником NewsOne стала людина лідера проросійської ГО "Український вибув", кума президента Росії Віктора Медведчука – колишній митник Тарас Козак.



Щодо телеканалу "НАШ", то його ймовірний власник – Євген Мураєв. Канал незаконно з’явився в українських телевізорах 7 листопада на місці жіночого телеканалу "Максі-ТВ". Тобто в ефірі один канал, який мав ліцензію на мовлення, раптово змінився на абсолютно інший. Без попереджень, дозволів та інших необхідних юридичних процедур, з яких починається законна робота ЗМІ.