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      Нацрада оштрафувала NewsOne на майже 100 тисяч гривень

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      Телеканал NewsOne оштрафували
      Телеканал NewsOne оштрафували / voi.com.ua

      Національна рада з питань телебачення і радіомовлення застосувала штраф до телеканалу NewsOne у сумі 96,5 тисяч гривень через наявність в ефірі каналу закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди.

      Зокрема, розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях. 

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      За словами члена Нацради Сергія Костинського, перевірка мовлення телеканалу NewsOne за декілька днів у вересні 2018 року зафіксувала висловлювання, які мають порушення відповідно до закону "Про інформацію".

      Крім того, до Національної ради надійшов лист від СБУ від 17 вересня 2018 року з повідомленням про поширення у програмах телеканалу висловлювань, які містять ознаки прихованого заклику до агресивних дій та програмування агресивної поведінки глядачів, а в ефірах систематично використовуються кліше російської пропаганди.

      Під час моніторингу телеканалу, були зафіксовані: заперечення присутності російських військ на території України, виправдовування дій країни-агресора, спрямованих проти територіальної цілісності України, формування уявлення глядачів про Україну як суб'єкта агресії проти частини власної території тощо,
      – сказав Костинський.

      Нацрада заслухала висновки Незалежної медійної ради, у яких незалежні експерти визнали порушення законодавства. У результаті цього на телеканал було накладено санкції у вигляді штрафу. Тому мовник упродовж місяця має сплатити до державного бюджету 96 530 гривень та впродовж двох тижнів привести діяльність у відповідність до вимог законодавства.

      Медведчук канал вибори 112 NewsOne
      Інформація про власників українських телеканалів

      Верховна Рада 4 жовтня ухвалила постанову про звернення до РНБО із проханням про введення персональних санкцій щодо телеканалів "112 Україна" та NewsOne. Свої голоси за постанову №9157 віддали 229 нардепів.

      Варто зауважити, що керівником телеканалу NewsOne в кінці літа став одіозний Андрій Портнов – перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича. Раніше всіма правами на телеканал володів екс-регіонал Євген Мураєв, який балотуватиметься до парламенту у складі новоствореної партії "НАШІ". У вересні новим власником NewsOne стала людина лідера проросійської ГО "Український вибув", кума президента Росії Віктора Медведчука – колишній митник Тарас Козак.

      Щодо телеканалу "НАШ", то його ймовірний власник – Євген Мураєв. Канал незаконно з’явився в українських телевізорах 7 листопада на місці жіночого телеканалу "Максі-ТВ". Тобто в ефірі один канал, який мав ліцензію на мовлення, раптово змінився на абсолютно інший. Без попереджень, дозволів та інших необхідних юридичних процедур, з яких починається законна робота ЗМІ.

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      Теги: Новини України Віктор Медведчук ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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