Нацсовет запретил трансляцию еще одного телеканала из-за российских фильмов: подробности

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания решил временно прекратить показ в Украине телеканала "Наше любимое кино". Соответствующий запрет будет действовать полгода.

В Нацсовете объясняют, что решение приняли из-за трансляции на телеканале российских фильмов, которые создают угрозу национальной безопасности.

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Известно, что телеканал "Наше любимое кино" имеет юрисдикцию Германии и был внесен в перечень иностранных программ. Однако в течение 2018 года украинцы неоднократно обращались с жалобами о том, что в его эфире, в частности, показывают российских артистов из "черного списка" Министерства культуры.

На первое обращение весной прошлого года Национальный совет был заверен, что в дальнейшем нарушений не будет. А 9 января этого года дистрибьютор направил в Национальный совет по электронной почте письмо, в котором сообщается, что на 9 января 2019 года это юридическое лицо уже не является правообладателем программы "Наше любимое кино" и владельцем лицензии на трансляцию этой программы,

– сообщили в Нацсовете.

В то же время после мониторинга эфира этого телеканала Нацсовет зафиксировал нарушение закона "О телевидении и радиовещании".

В указанный период телеканал "Наше любимое кино" показал такие фильмы, где участниками были артисты, внесенные в "черный список":

"И это все о нем", "Женитьба", "Открытая книга", "У озера", "Тартюф", "Юность Петра", "Через тернии к звездам", "Визит к Минотавру", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Воробей на льду", "Инспектор ГАИ", "Новогодние приключения Маши и Вити", "Американский дедушка", "Тайна Снежной королевы", "Не самый удачный день", "Почти смешная история" с участием Людмилы Чурсиной, Валентины Талызиной, Олега Табакова, Валентины Теличкиной, Михаила Боярского, Олега Михайлова, Валентина Гафта, Леонида Ярмольника, Никиты Михалкова, Александра Баширова.

Мы применили санкции, и теперь ни один украинский телеканал не показывает ни советские, ни российские фильмы с участием этих лиц. Такой же подход должен быть и к иностранным телепрограммам,

– отметил член Нацсовета Сергей Костинский.

Таким образом, Национальный совет на шесть месяцев запретил ретрансляцию в Украине иностранной программы "Наше любимое кино". Срок запрета начинается от 7 февраля.

"Поскольку нарушения в эфире телеканала имеют очевидный, серьезный и тяжелый характер, приводят к возникновению сложных общественных проблем, продолжаются более двух недель после сообщения о них, то Украина может временно прекратить ретрансляцию программной услуги", – отметили в Нацсовете.

Кроме этого, под раздачу попал телеканал NewsOne. Его оштрафовали на 96,5 тысяч гривен из-за наличия в эфире призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды.