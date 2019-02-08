Нацрада заборонила трансляцію ще одного телеканалу через російські фільми: подробиці

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вирішила тимчасово припинити показ в Україні телеканалу "Наше любимое кино". Відповідна заборона діятиме півроку.

У Нацраді пояснюють, що рішення прийняли через трансляцію на телеканалі російських фільмів, які створюють загрозу національній безпеці.

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Відомо, що телеканал "Наше любимое кино" має юрисдикцію Німеччини та був внесений до переліку іноземних програм. Проте упродовж 2018 року українці неодноразово зверталися зі скаргами про те, що в його ефірі, зокрема, показують російських артистів із "чорного списку" Міністерства культури.

На перше звернення весною минулого року Національну раду було запевнено, що надалі порушень не буде. А 9 січня цього року дистриб’ютор надіслав до Національної ради електронною поштою лист, в якому повідомляється, що станом на 9 січня 2019 року ця юридична особа вже не є правовласником програми "Наше любимое кино" і власником ліцензії на трансляцію цієї програми,

– повідомили у Нацраді.

Водночас після моніторингу ефіру цього телеканалу Нацрада зафіксувала порушення закону "Про телебачення і радіомовлення".

У зазначений період телеканал "Наше любимое кино" показав такі фільми, де учасниками були артисти, внесені до "чорного списку":

"И это все о нем", "Женитьба", "Открытая книга", "У озера", "Тартюф", "Юность Петра", "Через тернии к звездам", "Визит к Минотавру", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Воробей на льду", "Инспектор ГАИ", "Новогодние приключения Маши и Вити", "Американский дедушка", "Тайна Снежной королевы", "Не самый удачный день", "Почти смешная история", за участі Людмили Чурсіної, Валентини Тализіної, Олега Табакова, Валентини Теличкіної, Михайла Боярського, Олега Михайлова, Валентина Гафта, Леоніда Ярмольника, Микити Михалкова, Олександра Баширова.

Ми застосували санкції, і тепер жоден український телеканал не показує ні радянські, ні російські фільми за участі цих осіб. Такий самий підхід має бути і до іноземних телепрограм,

– зауважив член Нацради Сергій Костинський.

Таким чином, Національна рада на шість місяців заборонила ретрансляцію в Україні іноземної програми "Наше любимое кино". Термін заборони починається від 7 лютого.

"Оскільки порушення в ефірі телеканалу мають очевидний, серйозний і тяжкий характер, призводять до виникнення складних громадських проблем, тривають більш ніж два тижні після повідомлення про них, то Україна може тимчасово припинити ретрансляцію програмної послуги", – наголосили у Нацраді.

Окрім цього, під роздачу потрапив телеканал NewsOne. Його оштрафували на 96,5 тисяч гривень через наявність в ефірі закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди.