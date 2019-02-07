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      "Нацисти": кремлівські пропагандисти влаштували чергову істерику в ефірі через Україну

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      Пропагандист Попов зі співведучою Ольгою Скабєєвою
      Пропагандист Попов зі співведучою Ольгою Скабєєвою / скрін із відео

      Російські пропагандисти влаштували чергову істерику у прямому ефірі через Україну. Так, журналіст Євген Попов заявив, що перейменування вулиць та декомунізація є першим кроком до перетворення країни на нацистську.

      Далі Попов почав плекати власні ілюзії про те, що скоро всі українці носитимуть німецьку форму і будуватимуть концтабори. Всі ці заяви пролунали в ефірі програми "60 хвилин", ведучою якої є одіозна Ольга Скабєєва.

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      Саме Скабєєва неодноразово провокувала українську делегацію в ПАРЄ, розповідала про дефіцит солі в Україні під час воєнного стану та брала інтерв’ю у мертвої студентки коледжу в Керчі.

      Спочатку вулиця, потім – школа, місто, лички СС почнете носити. Далі – концтабори почнете ставити, а потім – воювати. Якщо якась поганка називає іменем поплічника чи офіцера СС вулицю, значить він – ворог,
      – заявив у програмі Скабєєвої Попов.

      Окрім того, із пропагандистами зв’язувалась скандальна матір загиблої "регіоналки" Ірини Бережної, Олена. Вона на догоду російському ЗМІ розповідала про те, що "націоналістів в Україні не багато, але вони заправляють балом".

      Що таке декомунізація? Це процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та з нової силою активізувався під час Революції Гідності. Процес декомунізації узаконений ухваленим Радою у 2015 році пакетом законів.

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      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Україна – Росія Декомунізація
      Джерело: 24 Канал
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