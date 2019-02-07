Пропагандист Кисельов збрехав про засудженого у Німеччині племінника-бойовика

Російський пропагандист Дмитро Кисельов збрехав про племінника Сергія, який воював на Донбасі на боці бойовиків. За це його у Німеччині нібито засудили за тероризм.

Однак у міністерстві юстиції Німеччини цю заяву спростували, повідомляє телеканал OstWest.

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24 канал писав, що Кисельов при цьому переконував, що його племінник приєднався до окупантів добровільно та ще й отримав від них медаль за свої дії.

Людина на ім'я Сергій Кисельов не була звинувачена за статтею «тероризм» або за якоюсь іншою статтею, пов'язаною з терористичними діями,

– повідомили у відомстві на запит телеканалу.

При цьому у міністерстві наголосили, що племінник Кисельова може відбувати покарання за зберігання зброї, вбивство чи інший злочин.

Хто такий Дмитро Кисельов?Дмитро Кисельов – відомий російський пропагандист, заступник генерального директора всеросійської державної ТРК,а також генеральний директор російського державного міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні". Це все дає йому чудові можливості здійснювати активну пропутінську пропаганду. Зокрема, він "прославився" своєю позицією щодо України – Євромайдану, окупації Криму та війни на Донбасі, а також пропагандою гомофобії.



Активний прихильник Путіна також часто критикує США. Служба безпеки України 4 липня 2014 відкрила кримінальне провадження щодо Кисельова за статтею "фінансування тероризму, сприяння терористичної діяльності". Тоді очільник СБУ Валентин Наливайченко заявив, що Кисельов фінансує сепаратизм на Східній Україні через Міжнародний інститут преси, який очолює російський журналіст. Сам Кисельов вважає звинувачення проти себе "продовженням фантазій нациків".



У вересні 2015 року Дмитра Кисельова внесли до санкційного списку, запровадженого Україною у відповідь на російську збройну агресію.