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      Племінник кремлівського пропагандиста Кисельова – у в'язниці, бо воював у лавах бойовиків

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      Племінник пропагандиста Кисельова сидить у в'язниці за те, що воював у лавах бойовиків
      Племінник пропагандиста Кисельова сидить у в'язниці за те, що воював у лавах бойовиків / Фото з відкритих джерел

      Племінник відомого російського пропагандиста Дмитра Кисельова Сергій засуджений в Німеччині за участь у боях на Донбасі на боці проросійських бойовиків.

      Про це сам Кисельов сказав в інтерв'ю Юрію Дудю.

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      Прокремлівський пропагандист розповів, що його племінник отримав медаль від бойовиків медаль за свою "діяльність".

      Він сказав, що "я росіянин" і поїхав воювати. У нього загинув командир взводу, він взяв так би мовити на себе командування і нагороджений навіть якоюсь медаллю донецькою,
      – заявив Кисельов.

      Однак племінник має громадянство Німеччини. Там його і заарештували після того, як покинув Україну.

      "Те, що він після цього пішов у монастир, постригся в ченці, поїхав кудись у Болгарію і болгари його заарештували і відправили в Німеччину. Зараз він сидить в тюрмі, погана стаття – тероризм, зброя – за те, що воював", – зазначив пропагандист. 

      Окрім того, Кисельов заявив, що якби його сини вирішили  воювати в "ДНР", він підтримав би їх, тому що "допомога жителям Донбасу – це благородна справа".

      Зазначимо, що батько Сергія – рідний брат Дмитра Кисельова – налаштований проти Росії і не підтримує жодних стосунків з пропагандистом. Вони не спілкуються вже понад 14 років. 

      Хто такий Кисельов?Дмитро Кисельов – відомий російський пропагандист, заступник генерального директора всеросійської державної ТРК,а також генеральний директор російського державного міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні». Це все дає йому чудові можливості здійснювати активну пропутінську пропаганду. Зокрема, він «прославився» своєю позицією щодо України – Євромайдану, окупації Криму та віни на Донбасі, а також пропагандою гомофобії. Активний прихильник Путіна також часто критикує США. Служба безпеки України 4 липня 2014 відкрила кримінальне провадження щодо Кисельова за статтею «фінансування тероризму, сприяння терористичної діяльності». Тоді очільник СБУ Валентин Наливайченко заявив, що Кисельов фінансує сепаратизм на Східній Україні через Міжнародний інститут преси, який очолює російський журналіст. Сам Кисельов вважає звинувачення проти себе "продовженням фантазій нациків". У вересні 2015 року Дмитра Кисельова внесли до санкційного списку, запровадженого Україною у відповідь на російську збройну агресію.

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      Теги: Новини політики Російська пропаганда Новини Росії Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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