Племянник пропагандиста Киселева – в тюрьме, потому что воевал в рядах боевиков на Донбассе

Племянник известного российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергей осужден в Германии за участие в боях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Об этом сам Киселев сказал в интервью Юрию Дудю.

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Прокремлевский пропагандист рассказал, что его племянник получил медаль от боевиков за свою "деятельность".

Он сказал, что "я русский" и поехал воевать. У него погиб командир взвода, он взял так сказать командование и награжден даже какой-то медалью донецкой,

– заявил Киселев.

Однако племянник имеет гражданство Германии. Там его и арестовали после того, как покинул Украину.

"То, что он после этого ушел в монастырь, постригся в монахи, поехал куда-то в Болгарию и болгары его арестовали и отправили в Германию. Сейчас он сидит в тюрьме, плохая статья – терроризм, оружие – за то, что воевал", – отметил пропагандист.

Кроме того, Киселев заявил, что если бы его сыновья решили воевать в "ДНР", он поддержал бы их, потому что "помощь жителям Донбасса – это благородное дело".

Отметим, что отец Сергея – родной брат Дмитрия Киселева – настроен против России и не поддерживает никаких отношений с пропагандистом. Они не общаются уже более 14 лет.

Кто такой Киселев?​Дмитрий Киселев – известный российский пропагандист, заместитель генерального директора всероссийской государственной ТРК, а также генеральный директор российского государственного международного информационного агентства "Россия сегодня". Это все дает ему отличные возможности осуществлять активную пропутинскую пропаганду. В частности, он "прославился" своей позицией относительно Украины – Евромайдана, оккупации Крыма и войны на Донбассе, а также пропагандой гомофобии. Активный сторонник Путина также часто критикует США. Служба безопасности Украины 4 июля 2014 года открыла уголовное производство в отношении Киселева по статье "финансирование терроризма, содействие террористической деятельности". Тогда глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Киселев финансирует сепаратизм в Восточной Украине через Международный институт прессы, который возглавляет российский журналист. Сам Киселев считает обвинения против себя "продолжением фантазий нациков". В сентябре 2015 года Дмитрия Киселева внесли в санкционный список, введенный Украиной в ответ на российскую вооруженную агрессию.