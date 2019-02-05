Канада відмовила в акредитації кремлівським пропагандистам: деталі інциденту
Міністерство закордонних справ Канади не допустило російських пропагандистів до висвітлення засідання "лімської групи" в Оттаві. Зокрема, мовиться про журналістів із інформаційних агентств "Спутник", "РИА-Новости".
Окрім них, на захід не пустили також журналістів пропагандистського ресурсу Венесуели – teleSur. Зазначимо, що на засіданні лімської групи дипломати розглядали шляхи вирішення кризи у Венесуелі. Також країни-учасники спільноти визнали лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни, передає "Укрінформ".
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Що таке "лімська група?" Міжнародна спільнота, до якої входять держави Західної півкулі, зокрема: Аргентина, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста Ріка, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Гаяна і Сент-Люсія.
Під час зустрічі у Канаді 4 лютого міністри закордонних справ 12 країн Північної і Південної Америки "підтвердили повну підтримку Хуана Гуайдо як тимчасового президента Венесуели і закликали до негайного проведення вільних і чесних виборів". Участь у цьому засіданні не взяли Мексика та Гаяна, – у них інші погляди на ситуацію в Венесуелі.
Додамо, що МЗС Канади не допустило до висвітлення зустрічі навіть кореспондента російського ТАСС, який має постійну акредитацію при парламенті країни.
У Росії поспішили назвати рішення канадського відомства політично вмотивованим, а також заявили, що це – цілеспрямоване цькування і переслідування журналістів.
Рішення МЗС Канади відмовити російським ЗМІ в акредитації на проведеному в Оттаві засіданні так званої Лімської групи представляється ганебним і заслуговує рішучого засудження,
– заявили російські дипломати.
Зазначимо, що офіційна Москва визнає диктатора Венесуели дійсним та чинним президентом країни. Такої ж позиції дотримується Білорусь.
Своєю чергою, глави Швеції, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Литви та Великобританії заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели.
Що відбувається у Венесуелі?
- Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.
- Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.
- В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.
- 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро: вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі.
- 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.