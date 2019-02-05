Канада відмовила в акредитації кремлівським пропагандистам: деталі інциденту

Міністерство закордонних справ Канади не допустило російських пропагандистів до висвітлення засідання "лімської групи" в Оттаві. Зокрема, мовиться про журналістів із інформаційних агентств "Спутник", "РИА-Новости".

Окрім них, на захід не пустили також журналістів пропагандистського ресурсу Венесуели – teleSur. Зазначимо, що на засіданні лімської групи дипломати розглядали шляхи вирішення кризи у Венесуелі. Також країни-учасники спільноти визнали лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни, передає "Укрінформ".

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Що таке "лімська група?" Міжнародна спільнота, до якої входять держави Західної півкулі, зокрема: Аргентина, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста Ріка, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Гаяна і Сент-Люсія.

Під час зустрічі у Канаді 4 лютого міністри закордонних справ 12 країн Північної і Південної Америки "підтвердили повну підтримку Хуана Гуайдо як тимчасового президента Венесуели і закликали до негайного проведення вільних і чесних виборів". Участь у цьому засіданні не взяли Мексика та Гаяна, – у них інші погляди на ситуацію в Венесуелі.

Додамо, що МЗС Канади не допустило до висвітлення зустрічі навіть кореспондента російського ТАСС, який має постійну акредитацію при парламенті країни.

У Росії поспішили назвати рішення канадського відомства політично вмотивованим, а також заявили, що це – цілеспрямоване цькування і переслідування журналістів.

Рішення МЗС Канади відмовити російським ЗМІ в акредитації на проведеному в Оттаві засіданні так званої Лімської групи представляється ганебним і заслуговує рішучого засудження,

– заявили російські дипломати.

Зазначимо, що офіційна Москва визнає диктатора Венесуели дійсним та чинним президентом країни. Такої ж позиції дотримується Білорусь.

Своєю чергою, глави Швеції, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Литви та Великобританії заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели.

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