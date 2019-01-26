Ще один, окрім Путіна: Лукашенко висловив підтримку венесуельському диктатору Мадуро

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вслід за російським лідером Володимиром Путіним запевнив у своїй підтримці венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Зробив він це під час телефонної розмови, передає прес-служба президента Білорусі.

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Так, за словами президента Білорусі, він уважно стежить за ситуацією у Венесуелі і "співпереживає через черговий виток напруженості". Лукашенко також наголосив, що Мінськ засуджує "будь-яке зовнішнє втручання у внутрішні справи суверенної держави, в тому числі спрямоване на дестабілізацію обстановки в країні".

Він також висловив упевненість в необхідності мирного врегулювання венесуельського кризи в рамках правового поля та згідно з Конституцією країни.

Лукашенко запевнив Мадуро, що Каракас завжди може розраховувати на підтримку Мінська.

24 канал писав, що РФ направила до Венесуели найманців російської приватної військової компанії "Вагнера", які донедавна воювали на боці бойовиків на Донбасі.Вони охоронятимуть диктатора Мадуро від протестувальників.

Ще раніше президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову із венесуельським диктатором, в ході якої висловив йому свою підтримку.

Що відбувається у Венесуелі?Мітингувальники у Венесуелі на багатотисячному протесті намагаються скинути диктатора Ніколаса Мадуро. Він був на чолі країни останні 5 років та знову оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році. Щонайменше 26 людей загинули унаслідок протестів у Венесуелі. І це тільки ті протестувальники, особи яких вдалося встановити.



Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає його як "тимчасового президента". Також свою підтримку лідеру опозиції висловили Канада, Колумбія, Парагвай, Бразилія, Чилі та Перу.



Україна підтримує громадян Венесуели у їхній позиції, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.

Дивіться відео про протести у Венесуелі: