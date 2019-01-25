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      Україна підтримує венесуельський народ, – МЗС

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      МЗС: Україна підтримує народ Венесуели
      МЗС: Україна підтримує народ Венесуели / 24 канал

      У Міністерстві закордонних справ уважно спостерігають за загостренням політичної кризи у Венесуелі, яка уже призвела до численних жертв.

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      Про це ідеться у відповіді речниці МЗС України Катерини Зеленко 24 каналу щодо загострення політичної кризи у Венесуелі.

      Підтримуємо венесуельський народ у його прагненні до відновлення демократії та конституційного ладу у країні і в цьому зв’язку – діяльність Національної асамблеї. Залякування і перешкоджання діяльності парламенту, а також насильство проти учасників мирних демонстрацій, мають бути припинені,
      – наголосила Зеленко.

      За її словами, Україна разом з іншими демократичними країнами надаватиме підтримку крокам, які будуть "спрямовані на відновлення демократії, верховенства права та конституційного ладу у Венесуелі, ключову роль у цьому процесі має відігравати легітимно обрана Національна асамблея".

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      Що відбувається у Венесуелі? Мітингувальники у Венесуелі на багатотисячному протесті намагаються скинути диктатора Ніколаса Мадуро. Він був на чолі країни останні 5 років та знову оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році. Щонайменше 26 людей загинули унаслідок протестів у Венесуелі. І це тільки ті протестувальники, особи яких вдалося встановити.

      Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає його як "тимчасового президента". Також свою підтримку лідеру опозиції висловили Канада, Колумбія, Парагвай, Бразилія, Чилі та Перу.

      Україна підтримує громадян Венесуели у їхній позиції, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.

      Володимир Путін висловив свою підтримку Ніколасу Мадуро, якого і хочуть скинути венесуельці. Про це президент РФ заявив у телефонній розмові із венесуельським диктатором.

      Дивіться відео про протести у Венесуелі:

       

      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Венесуела
      Джерело: 24 канал
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