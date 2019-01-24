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      Переворот у Венесуелі: що відбувається в країні

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      У Венесуелі відбувається багатотисячний мітинг. Протестувальники намагаються скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років. Новим президентом себе оголосив лідер опозиції Хуан Гуайдо.

      На його підтримку на вулиці венесуельської столиці Каракаса, вийшли тисячі жителів.

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      Хуана Гуайдо вже визнали демократичні країни, США та Євросоюз.

      Місцеве телебачення показує людей, які нібито вийшли на вулиці, щоб підтримати нещодавно переобраного президента Ніколаса Мадуро. До того ж, він – фаворит Росії.

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      Ніколас Мадуро

      Проте це ж телебачення не показує, що мітинги проти цього диктатора по країні – значно масштабніші. Ніколаса Мадуро звинувачують у захопленні влади. Окрім посади президента, він ще й зберіг за собою посаду глави МЗС країни. Його дружина є членом провладної політичної партії.

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      Люди вийшли на вулиці проти Ніколаса Мадуро, який захопив владу

      Жителі Венесуели не згодні з такою узурпацією влади в руках однієї людини. І підозрюють, що вибори, в яких 10 січня Мадуро нібито переміг, є нелегітимні.

      Узурпатор Мадуро повинен покинути владу, яку здобув незаконно. Виборчий процес був нелегітимним. Ми сьогодні тут, щоб підтримати нашого тимчасового президента Хуана Гуайдо,
      – сказала протестувальниця Іріс Медіна.

      Поліцейські та армія намагаються вгамувати протестувальників. Вже 16 людей загинули, демонстрантів заарештовують та б'ють.

      Венесуельці вже обрали собі нового лідера – главу парламенту, опозиційного політика Хуана Гуайдо та визнали його президентом.

      Перед Богом Всевишнім, Венесуела, щодо моїх колег у Національній Асамблеї, я присягаю формально взяти на себе повноваження Національної виконавчої влади як президента, що відповідає за Венесуелу,
      – заявив народний президент Венесуели Хуаг Гуайдо.

      Демократичні країни вже висловили свою підтримку Гуайдо та визнали його президентом. Це Сполучені штати, Канада, країни Південної Америки та Євросоюзу.

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      Місцеве телебачення по-різному висловлює протести у країні

      "Ми визнаємо і висловлюємо нашу повну підтримку тимчасовому президенту Венесуели Хуану Гуайдо", – зазначила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

      Колумбія визнає Хуана Гуайдо президентом Венесуели і підтримує перехід до демократії, щоб венесуельський народ був звільнений від диктатури,
      – наголосив президент Колумбії Іван Дуке.

      Венесуела – найбагатша нафтою країна в світі. Проте через дії диктаторської влади її економіка опинилася у кризі. В країні гіперінфляція, а жителям не вистачає грошей на їжу.

      Хуан Гуайдо протести у венесуелі венесуела останні новини
      Хуан Гуайдо

      Історія повторюється – подібна ситуація була наприкінці 50-х років. У ці дні у Венесуелі відзначають 61 річницю повалення режиму військового диктатора Маркоса Хіменеса. Тож і сьогодні венесуельці сподіваються повторити історію та повалити диктатора вдруге.

      Теги: Новини політики Протести Новини США Канада Венесуела
      Джерело: 24 канал
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