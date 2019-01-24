Переворот в Венесуэле: что происходит в стране

В Венесуэле проходит многотысячный митинг. Протестующие пытаются свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет. Новым президентом себя объявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

В его поддержку на улицы венесуэльской столицы Каракаса вышли тысячи жителей.

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Хуана Гуайдо уже признали демократические страны, США и Евросоюз.

Местное телевидение показывает людей, которые якобы вышли на улицы, чтобы поддержать недавно переизбранного президента Николаса Мадуро. К тому же, он – лидер России.



Николас Мадуро

Однако это же телевидение не показывает, что митинги против этого диктатора по стране – куда масштабнее. Николаса Мадуро обвиняют в захвате власти. Кроме поста президента, он еще и сохранил за собой пост главы МИД страны. Его жена является членом провластной политической партии.



Люди вышли на улицы против Николаса Мадуро, который захватил власть

Жители Венесуэлы не согласны с такой узурпацией власти в руках одного человека. И подозревают, что выборы, в которых 10 января Мадуро якобы победил, нелегитимны.

Узурпатор Мадуро должен покинуть власть, которую получил незаконно. Избирательный процесс был нелегитимным. Мы сегодня здесь, чтобы поддержать нашего временного президента Хуана Гуайдо,

– сказала протестующая Ирис Медина.

Полицейские и армия пытаются утолить протестующих. Уже 16 человек погибли, демонстрантов арестовывают и избивают.

Венесуэльцы уже выбрали себе нового лидера – главу парламента, оппозиционного политика Хуана Гуайдо и признали его президентом.

Перед Богом Всевышним, Венесуэла, перед моими коллегами в Национальной Ассамблее, я клянусь формально взять на себя полномочия Национальной исполнительной власти в качестве президента, отвечающего за Венесуэлу,

– заявил народный президент Венесуэлы Хуаг Гуайдо.

Демократические страны уже выразили свою поддержку Гуайдо и признали его президентом. Это Соединенные штаты, Канада, страны Южной Америки и Евросоюза.



Местное телевидение по-разному выражает протесты в стране

"Мы признаем и выражаем нашу полную поддержку временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо", – отметила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Колумбия признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы и поддерживает переход к демократии, чтобы венесуэльский народ был освобожден от диктатуры,

– подчеркнул президент Колумбии Иван Дуке.

Венесуэла – самая богатая нефтью страна в мире. Однако из-за действий диктаторской власти ее экономика оказалась в кризисе. В стране гиперинфляция, а жителям не хватает денег на еду.



Хуан Гуайдо

История повторяется – подобная ситуация была в конце 50-х годов. В эти дни в Венесуэле отмечают 61 годовщину свержения режима военного диктатора Маркоса Хименеса. Поэтому и сегодня венесуэльцы надеются повторить историю и свергнуть диктатора во второй раз.