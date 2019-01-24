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      Переворот в Венесуэле: что происходит в стране

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      В Венесуэле проходит многотысячный митинг. Протестующие пытаются свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет. Новым президентом себя объявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

      В его поддержку на улицы венесуэльской столицы Каракаса вышли тысячи жителей.

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      Хуана Гуайдо уже признали демократические страны, США и Евросоюз.

      Местное телевидение показывает людей, которые якобы вышли на улицы, чтобы поддержать недавно переизбранного президента Николаса Мадуро. К тому же, он – лидер России.

      Ніколас Мадуро протести у Венесуелі переворот у Венесуелі
      Николас Мадуро

      Однако это же телевидение не показывает, что митинги против этого диктатора по стране – куда масштабнее. Николаса Мадуро обвиняют в захвате власти. Кроме поста президента, он еще и сохранил за собой пост главы МИД страны. Его жена является членом провластной политической партии.

      венесуела протести у венесуелі венесуела останні новини переворот у венесуелі
      Люди вышли на улицы против Николаса Мадуро, который захватил власть

      Жители Венесуэлы не согласны с такой узурпацией власти в руках одного человека. И подозревают, что выборы, в которых 10 января Мадуро якобы победил, нелегитимны.

      Узурпатор Мадуро должен покинуть власть, которую получил незаконно. Избирательный процесс был нелегитимным. Мы сегодня здесь, чтобы поддержать нашего временного президента Хуана Гуайдо,
      – сказала протестующая Ирис Медина.

      Полицейские и армия пытаются утолить протестующих. Уже 16 человек погибли, демонстрантов арестовывают и избивают.

      Венесуэльцы уже выбрали себе нового лидера – главу парламента, оппозиционного политика Хуана Гуайдо и признали его президентом.

      Перед Богом Всевышним, Венесуэла, перед моими коллегами в Национальной Ассамблее, я клянусь формально взять на себя полномочия Национальной исполнительной власти в качестве президента, отвечающего за Венесуэлу,
      – заявил народный президент Венесуэлы Хуаг Гуайдо.

      Демократические страны уже выразили свою поддержку Гуайдо и признали его президентом. Это Соединенные штаты, Канада, страны Южной Америки и Евросоюза.

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      Местное телевидение по-разному выражает протесты в стране

      "Мы признаем и выражаем нашу полную поддержку временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо", – отметила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

      Колумбия признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы и поддерживает переход к демократии, чтобы венесуэльский народ был освобожден от диктатуры,
      – подчеркнул президент Колумбии Иван Дуке.

      Венесуэла – самая богатая нефтью страна в мире. Однако из-за действий диктаторской власти ее экономика оказалась в кризисе. В стране гиперинфляция, а жителям не хватает денег на еду.

      Хуан Гуайдо протести у венесуелі венесуела останні новини
      Хуан Гуайдо

      История повторяется – подобная ситуация была в конце 50-х годов. В эти дни в Венесуэле отмечают 61 годовщину свержения режима военного диктатора Маркоса Хименеса. Поэтому и сегодня венесуэльцы надеются повторить историю и свергнуть диктатора во второй раз.

      Теги: Протесты Новости политики Новости США Канада Венесуэла
      Источник: 24 канал
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