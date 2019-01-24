Антиурядові протести у Венесуелі: кількість загиблих зросла до 14 осіб

Під час протистояння між учасниками протестів та правоохоронцями у Каракасі вже загинуло щонайменше 14 осіб.

Про це повідомило видання Observado.

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Раніше 24 канал повідомляв про те, що 21 січня у столиці Венесуели почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, які використали для розгону учасників протесту сльозогінний газ та інші спеціальні засоби.

Протести в країні почалися після того, як група військових закликала венесуельців приєднатися до повстання з метою усунення від влади Ніколаса Мадуро та відновлення конституційного порядку у Венесуелі. Урядові війська затримали заколотників і придушили протест їх прихильників. Для цього нацгвардія ввела у Каракас бронетехніку.

23 січня, лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Одразу після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". Свою підтримку опозиційному лідеру також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу і Чилі. Мексика заявила, що не планує змінювати політику щодо Венесуели "на даний момент".

У відповідь Ніколас Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з США і дав американським дипломатам 72 години, щоб покинути країну. Прихильники Мадуро оголосили про плани проведення власних акції, звинувативши "терористів від опозиції" у прагненні "продати країну США" на догоду імперіалістам та олігархам.

Нагадаємо, що 10 січня Ніколас Мадуро вдруге прийняв присягу президента Венесуели, однак світова спільнота не визнала результатів виборів. Зокрема у США заявили, що не визнають інавгурацію Мадуро і продовжать чинити тиск на владу Венесуели.



15 січня опозиційний Конгрес Венесуели офіційно оголосив Мадуро узурпатором.Тепер дії Мадуро вважаються такими, що не мають законної сили.

Чому у Венесуелі спалахнули протести проти Ніколаса Мадуро?Президента критикують за недотримання принципів демократії та порушення прав людини. Крім того, у Венесуелі триває важка економічна криза. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку 1,7 мільйона відсотків. З країни емігрували 3 мільйони людей. При цьому Мадуро продовжував економічну політику свого попередника Уго Чавеса, яку той називав "боліваріанським соціалізмом". Венесуелу пов'язують тісні відносини з Росією.