02:07
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кобзон санкцій уник і шлях колегам підказав. Куди відлітають друзі Путіна
      Вєсті Кремля
      23:32, 23 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, 23 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Антиурядові протести у Венесуелі: кількість загиблих зросла до 14 осіб

      29 Читать новость на русском
      У Венесуелі тривають протести
      У Венесуелі тривають протести / Фото з відкритих джерел

      Під час протистояння між учасниками протестів та правоохоронцями у Каракасі вже загинуло щонайменше 14 осіб.

      Про це повідомило видання Observado.

      Читайте також: Аргентина і Бразилія визнали парламент Венесуели єдиним законним органом влади

      Раніше 24 канал повідомляв про те, що 21 січня у столиці Венесуели почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, які використали для розгону учасників протесту сльозогінний газ та інші спеціальні засоби.

      Протести в країні почалися після того, як група військових закликала венесуельців приєднатися до повстання з метою усунення від влади Ніколаса Мадуро та відновлення конституційного порядку у Венесуелі. Урядові війська затримали заколотників і придушили протест їх прихильників. Для цього нацгвардія ввела у Каракас бронетехніку.

      23 січня, лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни.  Одразу після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". Свою підтримку опозиційному лідеру також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу і Чилі. Мексика заявила, що не планує змінювати політику щодо Венесуели "на даний момент".

      У відповідь Ніколас Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з США і дав американським дипломатам 72 години, щоб покинути країну. Прихильники Мадуро оголосили про плани проведення власних акції, звинувативши "терористів від опозиції" у прагненні "продати країну США" на догоду імперіалістам та олігархам.

      Нагадаємо, що 10 січня Ніколас Мадуро вдруге прийняв присягу президента Венесуели, однак світова спільнота не визнала результатів виборів. Зокрема у США заявили, що не визнають інавгурацію Мадуро і продовжать чинити тиск на владу Венесуели.

      15 січня опозиційний Конгрес Венесуели офіційно оголосив Мадуро узурпатором.Тепер дії Мадуро вважаються такими, що не мають законної сили.

      Чому у Венесуелі спалахнули протести проти Ніколаса Мадуро?Президента критикують за недотримання принципів демократії та порушення прав людини. Крім того, у Венесуелі триває важка економічна криза. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку 1,7 мільйона відсотків. З країни емігрували 3 мільйони людей. При цьому Мадуро продовжував економічну політику свого попередника Уго Чавеса, яку той називав "боліваріанським соціалізмом". Венесуелу пов'язують тісні відносини з Росією.

      Теги: Венесуела Жертви Протести
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      сьогодні , 01:00 Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      Іван Яковина 288
      Головні новини 23 січня: негода та кір в Україні, вирок Януковичу
      23 січня , 23:51 Головні новини 23 січня: негода та кір в Україні, вирок Януковичу
      1104
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      23 січня , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 4589
      Собака-морячка, которая не предала Украину
      23 січня , 22:05 Собака-морячка, которая не предала Украину
      Повернись живим 2157
      Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      23 січня , 20:30 Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 2254
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Ебігейл і Бріттані: неймовірна історія сіамських близнюків із США
       9 липня 2017 , 04:01
      Ліхтарик, що може випромінювати світло до 1000 люменів
       24 лютого 2015 , 18:09
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук