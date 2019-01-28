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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Переворот у Венесуелі: причини кризи та до чого тут Росія з Україною

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      Протести у Венесуелі: все, що відомо
      Протести у Венесуелі: все, що відомо / Getty Images

      У Венесуелі вже більше тижня тривають антипрезидентські протести, з вимогою проведення позачергових виборів та повалення чинного режиму. Чому венесуельці вдалися до перевороту, як на ці події реагує світ, та до чого тут Росія і Україна, – розбирався 24 канал.

      Що відбувається у Венесуелі

      Венесуельці протестують проти режиму чинного очільника країни Ніколаса Мадуро. 10 січня він вдруге став президентом країни. Але громадяни не визнали результати цих виборів – 15 січня опозиційний Конгрес Венесуели офіційно оголосив Мадуро узурпатором. Позбавитись від президента хочуть через недотримання ним принципів демократії та порушення прав людини. А ще – за крайній популізм, який закинув багату на ресурси Венесуелу далеко за межу бідності.

      Читайте також: Переворот у Венесуелі: що відбувається в країні

      Сутички між протестувальниками та правоохоронцями тривають з 21 січня. Внаслідок подій вже загинули 16 осіб.  А затримано під час протестів сотні венесуельців

      Мадуро
      "Небажаний" венесуельцями президент  Ніколас Мадуро

      До слова, протести проти Мадуро відбулися ще у 2017 році, але тоді військовим вдалося придушити їх. Нині ж частина венесуельських силовиків і закликала до повалення режиму.

      Чого вимагають венесуельці

      Через крайній популізм державних керівників і невдалу економічну політику Венесуела, маючи величезні запаси нафти, голодує. Інфляція в країні складає 1,7 мільйона відсотків. Венесуельці втікають до сусідніх країн – вже понад 3 мільйони біженців. А ті, хто не втекли, розуміють, що треба щось міняти. Тому й вимагають зміни влади. Протестами венесуельці хочуть домогтися змусити чинний режим піти на дострокові вибори.

      ПРотести у Венесуелі 2019
      Переворот у Венесуелі: за демократію

      Чи врятує ситуацію новий венесуельський лідер

      Очолив антиурядовий протест і назвав себе "тимчасовим президентом" лідер опозиції Хуан Гуайдо. 

      Він заявив, що опозиція веде переговори з військовими і чиновниками для відсторонення від влади Ніколаса Мадуро. 

      Шанси припинити безлад у Венесуелі у Гуайдо є – він має підтримку міжнародної спільноти. Зокрема, таку висловили США, Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу, Чилі, Україна, Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія і Франція.

      Дострокові вибори президента у Венесуелі можуть відбутися за 6-9 місяців. 

      Гуайдо
      Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо визвався бути "тимчасовим президентом"

      Як на ці події реагує США

      Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". На що Мадуро заявив про розрив дипломатичних стосунків. Тоді США відкликали з Венесуели частину своїх дипломатів

      А 25 січня стало відомо, що США ініціювали засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити поточну кризу у Венесуелі. 

      Читайте також: Венесуела: громадянська війна "ТВ проти холодильника"

      Як ставиться до венесуельської кризи Європа

      Франція та Іспанія 26 січня висунули ультиматум Ніколасу Мадуро з вимогою впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі. Якщо цього не станеться, то вони визнають виконувачем обов'язків президента Хуана Гуайдо. Німеччина висловила подібну позицію. 

      Переворот у Венесуелі 2019
      Протести у Венесуелі: проти президента-диктатора-популіста

      Який стосунок до венесуельських подій має Росія

      Російський президент Володимир Путін висловив свою підтримку диктатору, якого венесуельці прагнуть позбутися. 

      А українські правоохоронці підтвердили 24 каналу інформацію про те, що венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро від протестувальників охоронятимуть найманці з російської приватної військової компанії "Вагнера", які донедавна воювали на боці бойовиків на Донбасі. 

      Читайте також: Протести у Венесуелі: до чого тут Росія? 

      Чому події в Венесуелі близькі Україні

      У Міністерстві закордонних справ України висловили підтримку венесуельцям у їхній боротьбі за демократію. 

      А Міністр МЗС Павло Клімкін порівняв боротьбу венесуельців з "духом Майдану". І у своєму твіті нагадав, що "Відповідати силою на вимоги мирних учасників протесту – це найкоротший шлях для влади до того, щоб втратити легітимність", натякаючи, ймовірно, на долю екс-президента України Віктора Януковича. 

      Варто погодитись з міністром Клімкіним – події в Венесуелі дійсно нагадують ситуацію в Україні 5-річної давнини. У частині боротьби за демократію і проти популізму та розкрадання державних багатств. Крім того, у Венесуелі Путін також підтримує президента, від якого прагне позбавитися венесуельський народ. Для українців це теж знайома ситуація.


      У майданівців з венесуельцями чимало спільного

      Ще один момент – росіяни вже "заслали" до Венесуели своїх "миротворців". Наостанок – економічний момент. Росії невигідна Венесуела як успішний добувач і поставник нафти на світовому ринку. Тоді нафта може подешевшати. Для Росії це болісний удар. Свого часу приблизно так само Росія опиралася економічно незалежній Україні – як мінімум їм було зручно продавати російський газ за завищеними цінами.

      Поки що відмінність – Україна змогла пручатися російському впливу. Щоправда, заплатила за це війною на Донбасі. Але ми не мали аж такої економічної розрухи, яка нині у Венесуелі. Натомість там немає війни.

      Фото Getty Images

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Венесуела Протести Статті
      Джерело: 24 канал
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