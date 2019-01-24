Венесуела: громадянська війна "ТВ проти холодильника"

Венесуела проходить наразі класичний для найновітнішої історії шлях: від тихої паніки населення, змученого бідністю, – до багатотисячних, але мирних протестів, від протестів – до повстання, від повстання – до (поки що лише можливої, але вкрай ймовірної) громадянської війни. Що відбувається та чим це може завершитися?

Всього-на-всього два тижні наступник покійного "ель команданте" Уго Чавеса, Ніколас Мадуро, мав на те, аби порадіти своєму переобранню на посаду президента Венесуели. Вибори, які були бойкотовані опозицією та не визнані Заходом, призвели до масових заворушень в країні, знесиленій жорсткими економічними санкціями та гіперінфляцією, яку спричинило падіння світових цін на нафту.

Не встигши затвердитися в ролі президента, Мадуро заходився приміряти на себе мундир диктатора: віддав наказ хапати опозиціонерів, військами захопив парламент тощо...



Президент Венесуели Ніколас Мадуро / Фото AP

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Все це стало причиною нинішнього вибуху: сотні тисяч венесуельців у різних містах країни виходять на вулиці, демонстранти захоплюють урядові будівлі, а 35-річний Хуан Гуайдо, лідер "знешкоджених" Ніколасом Мадуро Національних зборів (тобто, парламенту країни), проголосив себе новим "перехідним" президентом Венесуели.



"Перехідний" президент Венесуели Хуан Гуайдо / Фото GlobalLookPress

Галас за кордоном зчинився гучний: нового президента визнали як сусідні з Венесуелою країни, так і США, і Канада, і навіть Євросоюз. Хоча, європейці, певно, не були б європейцями, якби не поспішили закликати всі сторони домовитися, порозумітися, поцілуватися та побрататися. Принаймні, уповноважена ЄС із зовнішньополітичних питань Федерика Моґеріні попросила венесуельців чимскоріш провести нові вибори, заспокоїтися та не битися.

Європейський союз настійливо закликає до негайного початку політичного процесу, який призведе до вільних та достойних довіри виборів, відповідно до Конституції,

– написала Могеріні в середу.

На її думку, народ Венесуели вимагає демократії та можливості, "вільно обирати власну долю".

Втім, поки що не схоже, що до неї хтось дослухався. Лише протягом середи в Венесуелі було вбито 13 та поранено близько сотні демонстрантів – причому, як повідомляє спостережна служба ООН із соціальних конфліктів (OVSC), люди загибли та отримали поранення в шести різних провінціях країни – отже, протести захопили всю державу. За даними правозахисної організації Foro Penal, було затримано 109 демонстрантів (знову ж таки – це протягом одного дня). Сотні тисяч продовжують протестувати та битися проти поліції.

Генерали – за Мадуро

Багато хто із спостерігачів очікує, що Хуан Гуайдо, який проголосив себе "перехідним президентом", може також опинитися під арештом або його може бути вбито. Зрештою, лише кілька днів тому була здійснена спроба його викрасти. Про всяк випадок, його адвокати звернулись до так званої Міжамериканської комісії з прав людини з проханням надати захист як йому, так і його сім'ї. Щоправда, за статутом, ця організація має право лише вимагати від місцевої поліції такого захисту, а от хто захистить Гуайдо від самої венесуельської поліції – незрозуміло.

І не лише поліцейський апарат має Мадуро на своєму боці. Армійські генерали теж поквапилися заявити про те, що підтримують новообраного, а не "перехідного" президента.

Вірні Батьківщині солдати не терпітимуть жодного президента, призначеного темними силами або самопроголошеного за межами правового поля. Війська захищають нашу Конституцію й є гарантом нашого національного суверенітету,

– заявив міністр оборони Венесуели Володимир Падріно.

Що ж, венесуельських генералів можна зрозуміти. Ще за часів Чавеса саме вони контролюють ключові посади у Венесуелі, тож армія є вельми питомим чинником в місцевій політиці. Саме вона контролює основне джерело венесуельських доходів – видобуток нафти, саме генерали наглядають за імпортом продуктів харчування, за діяльністю банків та гірничо-видобувних концернів.

Міністр оборони США Майк Помпео напередодні закликав венесуельських військових "підтримати демократію та захистити всіх громадян Венесуели". За його словами, "народ надто довго страждав від катастрофічної диктатури Мадуро". Саме тому США встали на бік "перехідного президента" Гуайдо – на що Мадуро відповів розривом дипломатичних відносин зі США та вимогою, аби американські дипломати протягом 72 годин забралися до біса з Венесуели.

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Американські дипломати, за даними преси, нікуди забиратися не збираються – і ця обставина вказує на те, що далеко не всі силовики підтримують Мадуро. Що ж, це не дивно: зрештою, генерали контролюють грошові потоки, а що з того перепадає солдатам та їх сім'ям? Вони сидять голодні – так само, як і більшість венесуельців. Тому може так статися, що багато хто з військовослужбовців послухається наказа не міністра в телевізорі, а "генерала холодильника".

Хто кого підтримав?

На бік Гуайдо поквапилися встати не лише Америка з Європою. Сусідні з Венесуелою латиноамериканські країни, які входять до так званої "групи Ліми", також заявили про його підтримку. "Режим президента Мадуро є протиправним", – заявили в середу керівники цих держав у спільній декларації, яку розповсюдило міністерство закордонних справ Гватемали. Підписали цю декларацію представники Аргентини, Бразилії, Канади, Чілі, Колумбії, Коста Ріки, Гватемали, Гондурасу, Парагвая, Панами та Перу. Деякі країни заявили про свою підтримку нового президента Венесуели окремо.

Але й Мадуро не залишився без підтримки. Мексика, яка теж входить до "групи Ліми", встала на його бік, а президент цієї країни Мануель Лопес Обрадор підкреслив, що його держава продовжить підтримувати дипломатичні стосунки саме з урядом Ніколаса Мадуро, як законного президента Венесуели.

Окрім Мексики, про підтримку Мадуро поспішили заявити також Куба та Болівія. Кубинський президент Мігель Діас-Канель розкритикував "імперіалістичні спроби дестабілізації Боліварської революції", а керівник Болівії Ево Моралес написав у Твіттері, що "пазурі імперіалізму знову намагаються знищити демократію та самовизначення народів Південної Америки".

Ми ніколи більше не станемо заднім двором США,

– палко пообіцяв він.

Так само й Нікарагуа – країна, яка наразі глибоко поринула у власну політичну та економічну кризу – підтримала Ніколаса Мадуро. "Не здавайтеся! Хай живе Венесуела!" – проголосив нікарагуанський державний телеканал El 19 Digital, "рупор" президента Даніеля Ортеги.

Але особливе занепокоєння та особливу підтримку Ніколас Мадуро отримав у державі, дуже далекій від Південної Америки, але дуже зацікавленій в тому, аби Венесуела залишалася соціалістичною, революційною та... підконтрольною. З тих ще часів, коли там правив покійний Уго Чавес, який знищив у Венесуелі демократію та капіталізм, уряд Росії та державна російська нафтова компанія "Роснефть", починаючи з 2006 року, видали спочатку йому, а потім – його наступникові Мадуро близько 17 млрд доларів кредитів.

Нещодавно Мадуро анонсував, що Росія інвестує ще 5 млрд доларів у венесуельську нафтову галузь, більш ніж 1 млрд – у гірничо-видобувну промисловість, а також доправить до Венесуели 600 тисяч тон зерна. Зрозуміло, що, за сталою соціалістичною традицією, більша частина цих інвестицій була призначена для розкрадання та осідання в кишенях тих самих російських олігархів, тож нічого дивного нема в тому, що тепер вони так переживають за Венесуелу. Вона – це їх прямий прибуток, або прямі втрати, якщо переможе все ж таки Гуайдо.



Ніколас Мадуро та Володимир Путін / Фото Kremlin.ru

А поки що, подейкують, для Мадуро вже було наготовано аж дві резиденції в Росії: в Москві, на Рубльовці, та... в Ростові-на-Дону. Певно, аби ще одному "легітимному", Вікторові Януковичу, не було так сумно в вигнанні.

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