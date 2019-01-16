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      Аргентина і Бразилія визнали парламент Венесуели єдиним законним органом влади

      204 Читать новость на русском
      Маурісіо Макрі
      Маурісіо Макрі / Фото з відкритих джерел

      Президенти Аргентини та Бразилії вважають однопалатний парламент Венесуели (Національну асамблею), що знаходиться під контролем опозиції, єдиним легітимним органом влади в країні.

      Про це лідер Аргентини Маурісіо Макрі заявив під час зустрічі зі своїм бразильським колегою Жаїром Болсонару.

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      Макрі заявив, що венесуельський народ визнав Національну асамблею єдиним легітимним органом влади в країні, а президента Венесуели Ніколаса Мадуро – диктатором.

      Ми (Аргентина та Бразилія, – 24 Канал) поділяємо стурбованість становищем венесуельців. Міжнародна спільнота вже усвідомило, що Мадуро – диктатор, який прагне залишитися при владі за допомогою фальшивих виборів і ув'язнення опозиціонерів,
      – сказав Макрі.

      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що 15 січня опозиційний Конгрес Венесуели офіційно оголосив президента країни Ніколаса Мадуро узурпатором. Тепер дії Мадуро вважаються такими, що не мають законної сили.

      Нагадаємо, що 10 січня Ніколас Мадуро вдруге прийняв присягу президента Венесуели, однак світова спільнота не визнала результатів виборів. Зокрема у США заявили, що не визнають інавгурацію Ніколаса Мадуро і продовжать чинити тиск на владу Венесуели.

      Теги: Новини політики Венесуела Бразилія Аргентина Латинська Америка
      Джерело: 24 Канал
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