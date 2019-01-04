Президент Бразилії розглядає можливість військового співробітництва з США

Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який офіційно вступив на посаду 1 січня, не виключив, що країна може укласти угоди з США у військовій сфері.

Про це Болсонару розповів у інтерв'ю телеканалу SBT.

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Мій підхід до США – це підхід економічний, але може бути і військовий, знову-таки, ми можемо укласти певні угоди щодо цього питання,

– сказав бразильський лідер.

Відповідаючи на питання про можливість розміщення бази США на території Бразилії, Болсонару зауважив, що наразі не знає чи знадобиться у майбутньому обговорювати це питання.

Жаїр Болсонару також запевнив, що Бразилія не збирається бути наддержавою у Південній Америці, але розуміє, що вона повинна мати перевагу.