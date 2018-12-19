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      Болсонару підтвердив, що Бразилія вийде з Глобального договору про міграцію

      158 Читать новость на русском
      Жаїр Болсонару
      Жаїр Болсонару / Фото з відкритих джерел

      Бразилія вийде з Глобального договору про безпечну, впорядковану і легальну міграцію в майбутньому році. Інформацію про це підтвердив обраний президент південноамериканської республіки Жаір Болсонару.

      Про це повідомило видання "ТАСС".

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      На жаль, чинний міністр закордонних справ Бразилії Алоїз Нуньєс підписав договір ООН про міграцію. Я думаю, всі знають, що відбувається у Франції, в деяких районах Франції просто нестерпно жити, і тенденція полягає в тому, що нетерпимість буде тільки рости. тих, хто приїхав туди, французький народ прийняв найкращим способом, але ви знаєте історію цих людей, вони не залишають своє коріння і хочуть слідувати своїй культурі, отримавши всі права і привілеї. Франція страждає через це,
      – заявив майбутній глава держави.

      Болсонару додав, що він не хоче, щоб це повторилося в Бразилії.

      "Ми не проти іммігрантів, але їх прибуття до Бразилії має суворо контролюватися. В іншому випадку – наскільки це залежатиме від мене як від голови держави – вони сюди не потраплять. І ми разом з міністром закордонних справ, який вступить на посаду в січні разом зі мною, вийдемо з цього договору про міграцію", – сказав він.

      Раніше Ернесту Араужу, який очолить зовнішньополітичне відомство після вступу Болсонару на посаду, оголосив, що Бразилія вийде з договору про міграцію. За словами дипломата, документ є "невідповідним інструментом для вирішення проблеми". Араужу зазначив, що "імміграція повинна сприйматися не як глобальне питання, а відповідно до реалій і суверенітетом кожної країни". На думку майбутнього міністра, необхідно виробити критерії, "що забезпечують безпеку як мігрантів, так і громадян країни, в яку вони прибувають".

      Теги: Новини політики Бразилія
      Джерело: 24 Канал
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