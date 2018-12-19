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      Болсонару подтвердил, что Бразилия выйдет из Глобального договора о миграции

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      Жаир Болсонару
      Жаир Болсонару / Фото из открытых источников

      Бразилия выйдет из Глобального договора о безопасной, упорядоченную и легальную миграцию в будущем году. Информацию об этом подтвердил избранный президент южноамериканской республики Жаир Болсонару.

      Об этом сообщило издание "ТАСС".

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      К сожалению, действующий министр иностранных дел Бразилии Алоиз Нуньес подписал договор ООН о миграции. Я думаю, все знают, что происходит во Франции, в некоторых районах Франции просто невыносимо жить, и тенденция заключается в том, что нетерпимость будет только расти. Тех, кто приехал туда, французский народ принял лучшим способом, но вы знаете историю этих людей, они не оставляют свои корни и хотят следовать своей культуре, получив все права и привилегии. Франция страдает из-за этого,
      – заявил будущий глава государства.

      Болсонару добавил, что он не хочет, чтобы это повторилось в Бразилии.

      "Мы не против иммигрантов, но их прибытия в Бразилию должно строго контролироваться. В противном случае – насколько это будет зависеть от меня как от главы государства - они сюда не попадут. И мы вместе с министром иностранных дел, который вступит в должность в январе вместе со мной, выйдем из этого договора о – сказал он.

      Ранее Эрнесту Араужу, который возглавит внешнеполитическое ведомство после вступления Болсонару на должность, объявил, что Бразилия выйдет из договора о миграции. По словам дипломата, документ является "неподходящим инструментом для решения проблемы". Араужу отметил, что "иммиграция должна восприниматься не как глобальный вопрос, а в соответствии с реалиями и суверенитетом каждой страны". По мнению будущего министра, необходимо выработать критерии, "обеспечивающие безопасность как мигрантов, так и граждан страны, в которую они прибывают".

      Теги: Бразилия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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