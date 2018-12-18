Щонайменше 600 будинків згоріло внаслідок жахливої пожежі на півночі Бразилії

600 будинків було знищено під час сильної пожежі, яка сталася у бразильському місті Манаус штат Амазонас на півночі країни.

Про це повідомило видання Globo.

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Зазначається, що внаслідок пожежі близько 2500 жителів залишилися без даху над головою. Причини загоряння поки не встановлені. За даними представників служби цивільної оборони, за масштабом ця пожежа вже став щонайменше другим в історії регіону.

Місто Манаус – адміністративний центр штату Амазонас – розташований на березі річки Амазонка. Його населення складає 1,8 мільйона чоловік. Манаус також приймає велику кількість туристів, так як саме в його порту починаються багато екскурсійні поїздки по Амазонці.