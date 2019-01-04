Президент Бразилии рассматривает возможность военного сотрудничества с США
Президент Бразилии Жаир Болсонару, который официально вступил в должность 1 января, не исключил, что страна может заключить соглашения с США в военной сфере.
Об этом Болсонару рассказал в интервью телеканалу SBT.
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Мой подход к США – это подход экономический, но может быть и военный, опять-таки, мы можем заключить определенные соглашения по этому вопросу,
– сказал бразильский лидер.
Отвечая на вопрос о возможности размещения базы США на территории Бразилии, Болсонару заметил, что пока не знает понадобится ли в будущем обсуждать этот вопрос.
Жаир Болсонару также заверил, что Бразилия не собирается быть сверхдержавой в Южной Америке, но понимает, что она должна иметь преимущество.