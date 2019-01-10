Мадуро склав присягу президента Венесуели: у США відмовилися визнавати його легітимність

У Венесуелі відбулась церемонія інавгурації Ніколаса Мадуро попри невизнання законності його переобрання на другий президентський термін як на міжнародній арені, так і всередині країни.

Про це повідомляє BBC.

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Ніколас Мадуро склав присягу президента Венесуели, незважаючи на міжнародну критику щодо нелегітимності його переобрання,

– йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон миттєво відреагував на цю інформацію.

"США відмовляються визнавати нелегітимну інавгурацію диктатора Мадуро. Ми продовжимо збільшувати тиск на корумпований режим, підтримувати демократичну Національну Асамблею, а також закликати до демократії і свободи у Венесуелі", – написав він у своєму Twitter.

Зазначимо, за даними ЦВК Венесуели Ніколас Мадуро виграв президентські вибори в травні 2018 року, набравши близько 70% голосів. Внаслідок цього наступні шість років – до 2025, він буде обіймати посаду президента. Це його другий президентський термін.

Через недотримання мінімальних стандартів справжньої демократії визнавати результати голосування відмовилися США, а також Чилі та Аргентина.

Нагадаємо, раніше парламент Венесуели, який має назву "Національна асамблея" та наразі контрольований опозиційними до президента-соціаліста Ніколаса Мадуро силами, 5 січня 2019 року призначив новим головою 35-річного Хуана Гуайдо. Це призначення – відкритий виклик чинному керівнику країни, другу каденцію якого Асамблея вже оголосила нелегітимною.