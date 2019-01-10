01:50
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос
      Вєсті.UA
      19:59, 10 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Мадуро склав присягу президента Венесуели: у США відмовилися визнавати його легітимність

      514 Читать новость на русском
      Ніколас Мадуро
      Ніколас Мадуро / Фото з вільних джерел

      У Венесуелі відбулась церемонія інавгурації Ніколаса Мадуро попри невизнання законності його переобрання на другий президентський термін як на міжнародній арені, так і всередині країни.

      Про це повідомляє BBC.

      Читайте також: Росія перекинула у Венесуелу ракетоносці та бойові літаки: фото

      Ніколас Мадуро склав присягу президента Венесуели, незважаючи на міжнародну критику щодо нелегітимності його переобрання,
      – йдеться у повідомленні.

      Своєю чергою, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон миттєво відреагував на цю інформацію. 

      "США відмовляються визнавати нелегітимну інавгурацію диктатора Мадуро. Ми продовжимо збільшувати тиск на корумпований режим, підтримувати демократичну Національну Асамблею, а також закликати до демократії і свободи у Венесуелі", – написав він у своєму Twitter.

      Зазначимо, за даними ЦВК Венесуели Ніколас Мадуро виграв президентські вибори в травні 2018 року, набравши близько 70% голосів. Внаслідок цього наступні шість років – до 2025, він буде обіймати посаду президента. Це його другий президентський термін.

      Через недотримання мінімальних стандартів справжньої демократії визнавати результати голосування відмовилися США, а також Чилі та Аргентина.

      Нагадаємо, раніше парламент Венесуели, який має назву "Національна асамблея" та наразі контрольований опозиційними до президента-соціаліста Ніколаса Мадуро силами, 5 січня 2019 року призначив новим головою 35-річного Хуана Гуайдо. Це призначення – відкритий виклик чинному керівнику країни, другу каденцію якого Асамблея вже оголосила нелегітимною.

      Теги: Новини України Новини політики Новини США Венесуела Майк Помпео
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 січня: офіційний голова "Укрзалізниці", загублений у Карпатах турист знайшовся
      10 січня , 22:01 Головні новини 10 січня: офіційний голова "Укрзалізниці", загублений у Карпатах турист знайшовся
      2235
      "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      10 січня , 22:00 "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      Ukrainer 951
      Зґвалтування в Україні: статистика в інфографіці
      10 січня , 21:30 Зґвалтування в Україні: статистика в інфографіці
      3682
      Секс і школа: чому важливо навчати "про це"
      10 січня , 20:30 Секс і школа: чому важливо навчати "про це"
      Яніна Ткачук 944
      Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      10 січня , 19:01 Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      Інна Жолобович 1223
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах лижника
       10 січня , 23:51
      "Візьми котика додому" – українські актори зворушили благодійним проектом
      28 травня 2017 , 07:32
      В 2019 году в Штутгарте окончательно запретят дизельные автомобили
       27 серпня 2018 , 12:18
      Не пристібайте дитину у автокріслі, якщо вона у зимовій куртці
       20 листопада 2018 , 16:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук