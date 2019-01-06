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      Парламент Венесуели кинув виклик президенту Мадуро: у опозиції – новий харизматичний лідер

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      Ніколас Мадуро
      Ніколас Мадуро / Фото з відкритих джерел

      Парламент Венесуели, який має назву "Національна асамблея" та наразі контрольований опозиційними до президента-соціаліста Ніколаса Мадуро силами, 5 січня 2019 року призначив новим головою 35-річного Хуана Гуайдо. Це призначення – відкритий виклик чинному керівнику країни, другу каденцію якого Асамблея вже оголосила нелегітимною.

      Про це повідомили у Associated Press.

      Читайте також: Мадуро хоче вручити ультиматум повіреному у справах США в Венесуелі

      Хуан Гуайдо замінив на посту спікера парламенту 74-річного Омара Барбосу, який для Мадуро не був небезпечним. Під час промови після обрання новий лідер Асамблеї згадав політиків – противників уряду Мадуро, яких було ув'язнено, вигнано або вбито, а також нагадав про відчай, який охопив країну та змусив громадян утікати за кордон у пошуках роботи. Ніколаса Мадуро Гуайдо прямо назвав диктатором, легітимність якого давно вичерпана. 

      Гуайдо
      Новий лідер парламенту Венесуели – 35-річний Хуан Гуайдо

      Приблизно 20 іноземних дипломатів із Сполучених Штатів, Канади, Японії, Італії та Німеччини взяли участь у інавгураційній сесії Асамблеї на знак солідарності.

      Національна асамблея зобов'язана вселити надію в народ Венесуели на мирне, квітуче та демократичне майбутнє, навіть попри те, що корумпований і авторитарний режим Мадуро і його союзники намагаються позбавити венесуельців цього права,
      – йдеться в заяві Державного департаменту США.

      До слова, Хуан Гуайдо за освітою інженер, у масштабного політика виріс із студентського крила політичної партії найпопулярнішого опозиційного лідера Венесуели Леопольдо Лопеса.

      Нагадаємо, Ніколас Мадуро 10 січня збирається офіційно вступити на пост президента Венесуели на другий шестирічний термін. Світова спільнота дострокові вибори 8 травня 2018 року визнала такими, що минули з порушеннями і не відповідають міжнародним стандартам.

      Самого ж Мадуро звинувачують в тому, що він привів колись багату нафтову країну до історичної, політичної і гуманітарної кризи. Показник річної інфляції у Венесуелі уже перевищив мільйон відсотків.

      Теги: Венесуела
      Джерело: 24 Канал
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