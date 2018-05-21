Одіозного Ніколаса Мадуро знову переобрали президентом Венесуели

Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро переобраний на другий шестирічний термін. За главу держави проголосували 5,8 мільйона виборців.

Про це повідомляє Reuters.

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Основний суперник Мадуро і екс-губернатор одного із штатів Антрі Фалькон набрав 1,8 мільйона голосів.

Опозиція ж бойкотувала вибори і заявила про велику кількість порушень.



Ніколас Мадуро

Вибори у Венесуелі відбулися на тлі багаторічної політичної та економічної кризи, тому явка виборців сягнула близько 46%. На минулих виборах вона становила 80%.

Перемогу Мадуро зустріли феєрверками й танцями біля президентського палацу.

Заступник держсекретаря США Джон Салліван заявив, що Сполучені штати не визнають результатів виборів. Натомість влада Венесуели назвала вибори "чесними та прозорими".

Нагадаємо, Ніколас Мадуро править країною з 2013 року, коли помер його попередник та політичний соратник Уго Чавес. Навесні 2017 року у Венесуелі відбулись антивладні протести, під час яких загинули десятки людей.