16:20
21 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
19°C 7°C
  • вівторок
    22°C 10°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Одіозного Ніколаса Мадуро знову переобрали президентом Венесуели

111 Читать новость на русском
Ніколас Мадуро
Ніколас Мадуро / Фото з відкритих джерел

Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро переобраний на другий шестирічний термін. За главу держави проголосували 5,8 мільйона виборців.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: Трамп сумнівається щодо зустрічі з Кім Чен Ином і радиться з помічниками, – NYT

Основний суперник Мадуро і екс-губернатор одного із штатів Антрі Фалькон набрав 1,8 мільйона голосів.

Опозиція ж бойкотувала вибори і заявила про велику кількість порушень.


Ніколас Мадуро

Вибори у Венесуелі відбулися на тлі багаторічної політичної та економічної кризи, тому явка виборців сягнула близько 46%. На минулих виборах вона становила 80%.

Перемогу Мадуро зустріли феєрверками й танцями біля президентського палацу.

Заступник держсекретаря США Джон Салліван заявив, що Сполучені штати не визнають результатів виборів. Натомість влада Венесуели назвала вибори "чесними та прозорими".

Нагадаємо, Ніколас Мадуро править країною з 2013 року, коли помер його попередник та політичний соратник Уго Чавес. Навесні 2017 року у Венесуелі відбулись антивладні протести, під час яких загинули десятки людей

Теги: Новини політики Венесуела
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
сьогодні, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук