Трамп сумнівається щодо зустрічі з Кім Чен Ином і радиться з помічниками, – NYT

Зустріч лідерів США і КНДР запланована на 12 червня у Сингапурі. Проте президент США Дональд Трамп стурбований тим, що ця зустріч може перетворитися на політичну невдачу.

Про це пише видання The New York Times.

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У виданні зазначають, що Трамп обговорює з радниками доцільність такого ризику.

Дональд Трамп був водночас здивований і обурений заявою головного переговірника КНДР, випущеною минулої середи, про те, що країна ніколи не обміняє свою здатність розробляти ядерну зброю на економічну допомогу. Цю заяву у Трампа сприйняли як різкий поворот від примирливого тону останніх тижнів,

– йдеться у повідомленні видання.

Додається, що президент США здійснив телефонний дзвінок до президента Південної Кореї Мун Чже Іну, щоб поцікавитися, чому останні заяви КНДР суперечать сказаному раніше.

У той же час радники президента США стурбовані тим, що Трамп проявив занадто велику зацікавленість в майбутній зустрічі. Вони також не впевнені, чи достатньо обізнаний президент в деталях північнокорейської ядерної програми.

Втім досі Трамп не висловлював бажання повністю відмовитися від зустрічі з Кім Чен Ином.

Нагадаємо, стало відомо, що влада Північної Кореї пригрозила скасувати саміт з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, якщо ті продовжать вимагати денуклеаризації Корейського півострова в односторонньому порядку.