Захід не допоможе Україні зі звільненням Донбасу: Портников озвучив причину

Усі конфлікти Євросоюзу та Російської Федерації, у тому числі і питання українського Донбасу, можуть бути надовго заморожені, через те, що зараз країни ЄС потребують підтримки Кремля для збереження ядерної угоди з Іраном.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у своїй статті для сайту "Еспрессо".

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Публіцист пояснив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон стурбовані тим, як поводитися зі Сполученими Штатами Америки після рішення Трампа про вихід з ядерної угоди з Іраном.

"Сьогодні українська криза, ситуація на Донбасі – на периферії інтересів Заходу. Ця криза на периферії інтересів Сполучених Штатів, тому що Дональд Трамп і його адміністрація стурбовані насамперед рішенням іранської проблеми і підготовкою зустрічі американського та північнокорейського лідерів. А на донбаському напрямку – взагалі повна тиша, бо ж Москва, по суті, заморозила процес консультацій Владислава Суркова і Курта Волкера", - написав він.

Окрім того, за словами журналіста, поки є незрозумілим, якими будуть наслідки "ядерного" рішення американського лідера і яку роль в них буде грати українська криза.

Еммануель Макрон під час свого візиту в Росію буде говорити з Володимиром Путіним в першу чергу про Іран, а потім вже про Донбас і все інше. Євросоюз сьогодні потребує підтримки Москви для збереження угоди з Іраном – і тому, з прагматичної точки зору, всі конфлікти з Росією можуть бути заморожені. Причому заморожені на тривалий час,

– вважає Портников

За словами журналіста, реально ні Макрон, ні Меркель, ні Трамп не можуть вплинути на рішення кризи на Донбасі.

"Реальний вплив може надати тільки кумулятивний ефект санкцій. Але він буде довго позначатися, а рішення американського президента в довгостроковій перспективі підтримає на високому рівні нафтові ціни. Значить, у Путіна буде можливість на санкції особливої уваги не звертати", – зазначив він.

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Також, Портников висловив думку, що нездатність Заходу вплинути на рішення української кризи та бажання домовлятися з Путіним по Ірану потрібно обмінювати на підтримку українських реформ.

"Простіше кажучи, якщо сьогодні наші партнери не можуть – і не хочуть – допомогти нам з вирішенням проблеми відновлення територіальної цілісності країни, то вони здатні допомогти з внутрішніми змінами, зміцненням обороноздатності, продовженням реформ. Це те, що Захід може запропонувати і здійснити реально. Все інше в нинішній політичній ситуації перетворюється на лушпиння порожніх слів і обіцянок", – підсумував журналіст.

Нагадаємо, 8 травня Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану.