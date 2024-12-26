Голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу розповів, що росіяни прагнуть прорватися через Торецький напрямок і вийти на фланг Часового Яру. Водночас ворог досі не зміг перехопити ініціативу в цьому районі.

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Використовують все, що може рухатися

За словами військових, інтенсивність боїв на Покровському напрямку свідчить про те, що росіяни активізують наступ на Торецьк і Часів Яр, щоб об’єднати свої сили для захоплення Донецької області в районі Краматорська та Слов’янська. Під час наступу росіяни використовують усе, що може рухатися, хоча раніше залучали лише по 2 – 3 танки на ділянку, що було недостатньо.

Зараз вони відправляють солдатів навіть на електросамокатах, що не має жодної логіки. Самокат – це транспорт в один кінець. Росіяни це розуміють, але все одно діють так, бо бережуть техніку більше, ніж людей,

– пояснив Іван Тимочко.

За його словами, ворог діє за такою тактикою: бронетехніка підвозить десант, висаджує його і повертається за наступним підкріпленням. До моменту її повернення більшість попередньої групи вже знищується.

Росіяни розраховують на виснаження ЗСУ

"Вони вважають, що постійне підвезення живої сили на тактичному рівні дає переваги на фронті. Саме тому ворог посилює тиск на Торецькому напрямку, хоча вже п’ять разів безрезультатно заявляв про захоплення Торецька", – додав Тимочко.

Бої на Торецькому напрямку

Він також зазначив, що росіяни сподіваються на виснаження ЗСУ та брак резервів. Ворог розраховує, що українські військові не зможуть ефективно підсилювати оборону всіма доступними засобами – артилерією, безпілотниками та авіацією.

Ми навчилися краще протистояти їхній авіації. Кількість ворожих авіабомб значно зменшилася – приблизно на третину. Це стало можливим завдяки сучасним системам ППО, які ми отримуємо від союзників, хоча і запізніло. Крім того, ЗСУ знищили кілька великих арсеналів ворога, де зберігалися ракети, снаряди та інші боєприпаси. Це змусило росіян перерозподіляти свої ресурси,

– зазначив Тимочко.

Він наголосив, що ці переваги є тимчасовими, адже ворог здатний наростити наступальний потенціал. Інтенсивність боїв може залишатися високою.